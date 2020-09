Elon Musk annonce du retard pour le déploiement du tout nouveau Autopilot

Une fois n’est pas coutume, Elon Musk annonce du retard concernant le calendrier Tesla. En effet, la réécriture très attendue du noyau de l’Autopilot semble prendre plus de temps que prévu, si bien que la société demande plusieurs semaines jusqu’à un mois de délais supplémentaire. Elon Musk défend ses équipes en expliquant que « le réseau neuronal absorbe de plus en plus le problème » dans le cadre de la réécriture. Le mois dernier, Elon Musk annonçait ceci :

The FSD improvement will come as a quantum leap, because it’s a fundamental architectural rewrite, not an incremental tweak. I drive the bleeding edge alpha build in my car personally. Almost at zero interventions between home & work. Limited public release in 6 to 10 weeks.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020