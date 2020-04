Votre Tesla pourra se garer toute seule avant la fin de l’année

Il y a quelques mois, Tesla a présenté une fonctionnalité appelée Smart Summon. Cette option permet à un propriétaire de Tesla d’appeler son véhicule qui est sagement garé dans une place de parking pour qu’il vienne jusqu’à lui de manière totalement autonome. Une fonctionnalité qui peut s’avérer bien utile lorsque vous vous trouvez sur le parking d’une grande surface et que vous n’avez pas envie de le traverser avec vos courses dans les bras.

Si l’Autopilot Tesla est bien souvent critiqué, cette fonctionnalité semble bien fonctionner. Cependant, de nombreux utilisateurs ne la trouvent pas assez utile. Après de nombreuses remarques, Tesla a compris que la fonction inversée serait encore plus intéressante. C’est-à-dire de laisser sa voiture à l’entrée du parking et de partir tranquillement faire ce que l’on a faire pendant que la voiture se gare toute seule.

Jusqu’à présent, cette fonction inversée n’est qu’en phase de test, cependant, Elon Musk en personne a évoqué le fait qu’elle puisse être lancée d’ici la fin de l’année. Récemment, sur Twitter, il a d’ailleurs ajouté quelques détails à l’avancée de ce projet.

We’re working super hard on getting traffic lights & stops released. Reverse summon (auto park) will be part of the core Autopilot software upgrade for FSD later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020