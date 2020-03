Votre Tesla pourra trouver une place et se garer, sans votre aide

Après Smart Summon, Tesla pourrait bientôt présenter la fonction Reverse Summon. Pour rappel, la technologie Smart Summon permet à un propriétaire d’un véhicule Tesla d’appeler ce dernier lorsqu’il est garé sur un parking afin qu’il vienne jusqu’à lui. La voiture se met alors en marche et avance lentement jusqu’à son propriétaire, la première fois que vous croisez ceci en tant que piéton cela doit être surprenant.

Aujourd’hui, Tesla a évoqué la possibilité que la version Reverse Summon soit présentée sans tarder. Comme son nom l’indique, cette technologie est l’inverse de Smart Summon. Pour faire simple, imaginez que vous arrivez sur un immense parking de super marché un jour de soldes. Trouver une place ne va pas être chose facile. Bientôt, Tesla vous proposera d’abandonner votre véhicule à l’entrée du parking, pour qu’il aille se garer seul, sans aucune aide.

We need to finish work on Autopilot core foundation code & 3D labelling, then functionality will happen quickly. Not long now.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2020