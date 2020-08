Elon Musk en Allemagne pour se pencher sur le vaccin contre le COVID-19

Elon Musk a indiqué sur Twitter qu’il se rendait bien en Allemagne, cette semaine, dans le cadre de son partenariat avec la biotech CureVac et la visite des travaux de l’usine Tesla de Berlin. Tandis ce que la Gigafactory européenne n’est attendue que pour juillet 2021, l’entrepreneur possède des attentes bien plus pressées avec CureVac, qui travaille actuellement sur un vaccin pour le COVID-19.

La présence du PDG de Tesla sur le Vieux Continent devrait donc être suivie de prêt. L’homme avait signé, sous l’égide de Tesla, un partenariat avec la biotech pour l’aider dans la production de ses futures « imprimantes ». CureVac travaille sur la technologie à ARN messager, qui pourrait se traduire comme « un nouveau code qui va être traduit dans le corps en une protéine correspondante », souligne CureVac.

À l’heure actuelle, les vaccins à ARN messager COVID-19 font la course en tête dans les différents tests effectués dans le monde entier. CureVac rejoint l’Américain Moderna Therapeutics, qui reposent tous les deux sur les mêmes principes de recherches. La biotech allemande est en concurrence avec BioNTech, et les États-Unis avait déjà tenté de négocier avec la société pour en obtenir les droits exclusifs en cas de réussite du vaccin.

That & Giga Berlin are why I’m headed to Germany this week. Conversations with Harvard epidemiology confirmed that a high-speed RNA printer has potential be helpful for vaccines & cures in many areas.

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2020