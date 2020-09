Elon Musk est désormais plus riche que Mark Zuckerberg (MÀJ)

Mark Zuckerberg, patron de Facebook, vient de se faire prendre la place de troisième homme le plus riche au monde. C’est Elon Musk qui prend la troisième marche du podium avec une fortune nette estimée à 115 milliards de dollars, selon le classement Bloomberg.

En cause, le fait que l’action de Tesla soit montée de 12,6% en une seule séance, ce qui a eu un effet direct sur les finances d’Elon Musk. Sa fortune a connu une forte hausse de 11,7 milliards de dollars, ce qui lui a permis de prendre la place de Zuckerberg. Depuis le début de l’année, le titre a connu une augmentation de 480% pour une capitalisation boursière de plus de 442 milliards de dollars. De son côté, le montant de la fortune de Musk a été multiplié par plus de 5 en une seule année, faisant un bond impressionnant de 22 à 115 milliards de dollars.

Toujours les mêmes en haut du classement

La première place de ce classement on ne peut plus élitiste est conservée par Jeff Bezos (Amazon) avec plus de 205 milliards de dollars, tandis que la deuxième est occupée par Bill Gates (Microsoft) et ses 126 milliards de dollars. Quant à Elon Musk, il se place désormais devant Zuckerberg, qui pèse actuellement 111 milliards de dollars, mais aussi Bernard Arnault (85 milliards) et Warren Buffett (82,5 milliards).

Elon Musk rejoint également le cercle des milliardaires dont la fortune a dépassé les 100 milliards de dollars, un groupe très privé qui compte seulement quatre personnes à travers le monde à ce jour. Zuckerberg a rejoint cette catégorie de milliardaire il y a trois semaines selon le Bloomberg Index.

Si le patron de Facebook perd la troisième place, il peut se vanter d’être l’homme le plus jeune de cette courte liste avec seulement 36 ans. On note aussi que sa société a été créée il y a moins de 20 ans, ce qui reste un exploit.

La méthode de calcul de Forbes étant un peu différente, nous retrouvons encore Bernard Arnault en troisième position à l’heure où nous écrivons ces lignes, là où Elon Musk occupe la cinquième.

MISE À JOUR 02/09 — 10H50 : Elon Musk a déjà perdu sa troisième place, reprise par Zuckerberg avec 112 milliards de dollars contre 110 milliards selon le Bloomberg Index.