Mark Zuckerberg dispose désormais d’une fortune de… 100 milliards de dollars

Peu de personnes dans le monde font partie de ce cercle extrêmement fermé. C’est désormais le cas du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Il devient le troisième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars par le Bloomberg Index.

Devant lui, on retrouve Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et détenteur d’une fortune estimée à 190 milliards de dollars ainsi que Bill Gates, fondateur et patron de Microsoft avec une fortune de 120 milliards de dollars. L’ascension de Zuckerberg dans ce classement est d’autant plus impressionnante, car l’homme est le plus jeune à faire partie de ce Top 10 de haut vol, il est âgé de seulement 36 ans. On notera que le patron du groupe entre dans ce club ultra sélectif moins de 20 ans après la création de sa société.

Facebook profite du lancement de Reels

Si Zuckerberg a atteint ce cercle très fermé maintenant, ce n’est pas un hasard. Après avoir cofondé Facebook en 2004 et atteint les 2 milliards d’utilisateurs en 2017, le réseau social a récemment intégré Reels, une fonctionnalité dédiée à Instagram, plateforme rachetée par le grand F quelques années plus tôt. Destinée à concurrencer l’application chinoise TikTok, cette option permet aux utilisateurs de réaliser, monter et partager de courtes vidéos.

Lors de son déploiement le jeudi 6 août, l’action de Facebook a grimpé de 6,5% à la bourse de New York. En conséquence, la valorisation de l’entreprise a elle aussi augmenté, sachant que son fondateur dispose de 13% des parts. Plus globalement, la société a également profité de la période de confinement lors de la crise sanitaire.

Mark Zuckerberg a pris la troisième place au Bernard Arnault, PDG de LVMH, dont la fortune est estimée par le Bloomberg Index à 81 milliards de dollars, ce qui veut dire qu’il quitte le cercle des personnes ayant dépassé les 100 milliards de dollars. On notera que ce n’est pas le cas pour Forbes, dont la méthode de calcul est différente. Pour ce dernier, la fortune du français est de 107,1 milliards de dollars contre 98,8 milliards de dollars.