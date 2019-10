Elon Musk s’apprête à concrétiser l’un de ses plus grands souhaits pour Tesla

Tesla continue d’avancer sur son projet visant à développer ses propres cellules de batterie. En effet, le média canadien Electric Autonomy a découvert que Tesla venait discrètement de racheter Hibar Systems, une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, ordinateurs portables et autres produits similaires. Récemment, cette entreprise travaillait sur un système de production de batteries lithium-ion.

Rien ne précise la date exacte de cette acquisition, mais Tesla a inscrit Hibar comme filiale le 2 octobre dernier et l’entreprise canadienne à transformer son site web en une seule landing page peut après le 16 septembre. De son côté, Tesla indique que ce n’est pas la seule acquisition dans ce domaine, récemment le constructeur américain a mis la main sur Maxwell, une société californienne qui développe des électrodes lithium-ion de nouvelle génération.

La concrétisation s’approche

Récemment, Elon Musk a déclaré que ses équipes travaillaient sur une batterie capable de faire fonctionner une voiture sur plus d’un 1 609 000 de kilomètres. Cette déclaration qui, dans un premier temps, a étonné grand nombre de connaisseurs dans le secteur, pourrait bien finir par se concrétiser si l’on en croit les progrès réalisés par Elon Musk et ses équipes.

Justement ce rachat de l’entreprise Hibar en dit encore long sur la stratégie de Tesla. Grâce à cela, on comprend que l’entreprise espère accélérer la production de cellules de batterie en faisant appel à plusieurs équipes. Bien que Tesla ne soit pas sur le point d’arrêter de travailler avec des fournisseurs comme Panasonic ou LG afin de pouvoir continuer de répondre à la demande, il est clair qu’elle veut prendre son destin en main, et ceci le plus tôt possible. Comme on a pu le voir avec la nouvelle concurrence de Porsche et d’autres, des batteries personnalisées avec une autonomie et des performances accrues pourraient lui donner un avantage décisif sur la concurrence.