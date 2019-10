Cette Tesla fait un bruit de sabot de cheval ? C’est normal, et c’est nouveau

Conformément à la National Highway Traffic Safety Administration, Tesla a intégré sur toutes ses Model 3 américaines un bruit d’alerte de roulement à basse vitesse, permettant d’avertir les piétons et cyclistes de la présence de la voiture. Depuis le 1er septembre, la firme californienne s’est ainsi conformée à une loi obligeant les modèles électriques à posséder un système d’alerte de piéton (PWS).

Mais comme cela semblait plutôt lassant pour un certain Elon Musk, le patron de Tesla – qui vient d’intégrer Netflix et Youtube sur l’écran central de ses voitures – a indiqué sur Twitter qu’il souhaitait déjà rendre au conducteur un choix de personnalisation du bruit de roulement de ses Tesla. Déjà, l’homme a annoncé que des bruits en sabot pourrait être intégré, en référence à un extrait de film que nous vous proposons ci-dessous.

Il sera possible de personnaliser le bruit de roulement des Tesla

C’est encore une fois sur Twitter que l’information a été communiquée dimanche matin depuis la Californie. Elon Musk semblait une nouvelle fois passer du temps sur son réseau social préféré, et a écrit le tweet suivant :

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2019

En réalité, le bruit de noix de coco mentionné devrait être lié à une référence au groupe d’humoristes anglais, du nom de Monty Python. Connu pour leurs différents sketchs diffusés sur la chaîne BBC, ils s’étaient également fait populariser grâce à un film sur la légende du roi Arthur, des Chevaliers de la Table ronde et de la quête du Graal. Dans une scène, l’acolyte du Roi Arthur baptisé Patsy s’est rendu culte grâce à son bruit de sabot, aux semblants de noix de coco. Voici l’extrait :

A en croire les journalistes d’Engadget, un « mode Patsy » aurait été retrouvé sur l’application Android de Tesla, tout comme un conducteur de Model 3 avait remarqué que sa voiture lui proposait régulièrement des vidéos de Monty Python après que ce dernier ait renommé sa voiture en « Rabbit of Caerbannog » du nom d’un des personnages du film en question.

Quels seront les autres sons proposés ?

Quelques minutes après son premier tweet faisant part de la référence au film comique, Elon Musk a informé de la présence de deux autres sont désormais très probables, à venir sur ses voitures : le son du vent… et d’une chèvre. Cela promet.

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) — Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2019

A cela, un de ses abonnés a décidé de lui répondre, en lui demandant s’il serait possible d’aller plus loin, et proposer directement au client d’importer lui-même ses propres sons. A cela, Elon Musk lui a répondu que Tesla « l’envisageait ».

Will consider — Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2019

Quand est-ce que la fonctionnalité sera disponible ?

Pour l’heure, il est encore impossible de connaître la date de lancement de cette nouvelle fonctionnalité. Tesla est pour l’heure dans les normes de la National Highway Traffic Safety Administration, bien que cette dernière devrait très rapidement ordonner aux marques de voitures électrique de proposer de « sélectionner le son qu’ils préfèrent parmi l’ensemble de sons installé dans le système ‘véhicule’ ». Un moyen d’ouvrir la voie vers la personnalisation annoncée d’Elon Musk.

En tout cas, en vue de la loi, ce bruit d’alerte pour les piétons et cyclistes devrait fonctionner jusqu’à 19 km/h. Au-dessus de cette vitesse, les autorités jugent que le bruit de roulement sera suffisant. En tout cas, Tesla ne souhaite pas s’en arrêter là, et devrait également élargir l’utilisation de sa fonctionnalité au bruit du klaxon.