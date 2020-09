Elon Musk tease le Battery Day en évoquant « beaucoup de choses passionnantes »

Ces derniers jours, Elon Musk est très actif sur Twitter, plus que d’habitude. On le sait, ce PDG aux multiples casquettes raffole de ce réseau social et l’utilise très souvent pour faire des annonces officielles. En ce qui concerne SpaceX, Musk a déclaré que le prototype SN8 de Starship devrait être terminé dans les jours qui viennent et prévoit également un vol à 60 000 pieds (environ 18 km) sans tarder.

Ce qui nous intéresse maintenant c’est le second bébé du PDG : Tesla. En effet, Elon Musk vient d’annoncer que « beaucoup de choses passionnantes » seraient dévoilées lors du prochain Battery Day qui aura lieu le 22 septembre. Suite à cette annonce, les spéculations vont bon train. Plusieurs fois repoussé, le Battery Day aura donc finalement lieu virtuellement. Lors de cet événement, Tesla devrait élaborer son plan visant à garantir l’approvisionnement en cellules de batterie pour soutenir son ambitieuse montée en puissance de production de véhicules électriques. Dans ce plan, Tesla a développé son propre procédé de fabrication de batteries appelé Roadrunner.

Les rumeurs vont bon train.

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Le projet Roadrunner qui consiste en son système de fabrication de cellules de batterie conçu en interne pour augmenter le volume de production et réduire les coûts devrait être davantage mis en lumière durant l’événement à venir. Roadrunner bénéficie désormais de sa propre usine à côté de la Gigafactory de Fremont. Si Roadrunner devrait occuper une place prédominante lors du prochain Battery Day, de nombreuses spéculations sortent du toutes parts sur le web.

Nous savons par exemple que Tesla devrait dévoiler la Model S Plaid dès l’été prochain, mais nous ne savons toujours pas si ce modèle utilisera une batterie issue du projet Roadrunner. Le Battery Day pourrait être le moment opportun pour une telle annonce. D’autres rumeurs évoquent le dévoilement d’un nouvel intérieur pour les Model S/X, des améliorations pour la Model Y, le retour du Roadster… Il ne nous reste plus qu’à patienter quelques jours supplémentaires.