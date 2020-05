Le Tesla Roadster aura droit à une édition SpaceX à la « James Bond »

Dans le nouveau teaser de l’émission Jay Leno’s Garage, Elon Musk a évoqué la prochaine version de la Tesla Roadster, une nouveauté qui ne devrait pourtant pas voir le jour avant 2022. L’épisode en question sera diffusé sur la chaîne de télévision CNBC le 27 mai, mais cette dernière a déjà partagé un court extrait dans lequel l’entrepreneur évoque quelques nouveautés… plutôt surprenantes.

« C’est comme si on était en plein dans un James Bond »

Dans cet extrait vidéo, Elon Musk évoque une nouveauté particulièrement inédite concernant la prochaine Tesla Roadster. En effet, il confie au sujet du futur véhicule qu’il y aura une option « SpaceX package » qui permettra de faire le lien entre le constructeur automobile et la société aérospatiale dirigée par le milliardaire.

Si Jay Leno pense d’abord à une blague et se demande si l’entrepreneur est sérieux, Elon Musk poursuit en indiquant : « Nous allons utiliser de l’air comprimé à très haute pression – c’est un propulseur à gaz froid. Le propulseur principal sera comme derrière la plaque d’immatriculation, donc pour l’accélération, il fait tomber la plaque d’immatriculation et derrière la plaque d’immatriculation se trouve un propulseur de fusée ».

Musk continue en ajoutant : « C’est comme si on était en plein dans un James Bond ». Et effectivement, l’idée de voir les plaques minéralogiques du véhicule se tourner pour laisser place à une telle technologie n’est pas sans rappeler quelques véhicules et gadgets utilisés par l’agent 007 lors de ses aventures.

Ce n’est pas la première fois que l’entrepreneur mêle les projets de SpaceX à ceux de Tesla. Début 2018, l’entreprise aérospatiale a fait décoller sa fusée Falcon Heavy pour la première fois, emportant à son bord la Tesla Roadster d’Elon Musk. L’objectif —atteint, était de réussir à placer le véhicule en orbite elliptique autour du soleil. Le tout sur fond de Space Oddity de David Bowie jusqu’à épuisement de la batterie.

Au volant de la Tesla se trouve également un mannequin baptisé Starman, un pilote qui a effectué plus de 1,2 million de kilomètres en un an et demi. Il y a quelques mois, Musk suggérait que SpaceX pourrait rendre visite au véhicule dans les années à venir. En somme, encore un projet ambitieux comme ceux auxquels le milliardaire nous a déjà habitués.