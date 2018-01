Comment Elon Musk a vendu 50 000 casquettes à l’effigie de son entreprise

Si l’homme reste très discret concernant Neuralink, il n’en est pas de même concernant ses projets de tunnels souterrains visant à supprimer les embouteillages. Au-delà d’une communication utilisant photos et vidéos sur Twitter, il a aussi lancé une large vente de casquettes griffées du logo de l’entreprise ennuyeuse.

Durant le mois d’octobre, The Boring Company a partagé un lien un peu particulier sur la Home de son site web officiel : la page « Hat ». Celle-ci offre la possibilité aux internautes d’acheter une casquette portant le logo de la compagnie pour 20 dollars. Tout a commencé suite à une idée d’Elon Musk, qui souhaitait singer la nouvelle mode des startups qui consiste à vendre des jetons en crypto-monnaie lors d’ICO. Il a donc lancé une Initial Hat Offering.

En un mois, la société a gagné 300 000 dollars.

Initial Hat Offering going great w over $300k in hat sales already! Thanks for buying our super boring hat. You rock, figuratively & literally. All cash goes directly towards more boring.

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2017