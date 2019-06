Embarquement pour un voyage cosmique au Lab Postal

Temps fort annuel de La Poste pour valoriser ses innovations et celles de son écosystème, le Lab Postal a fêté son dixième anniversaire les 19 et 20 juin. Yellow Innovation, le startup studio du Groupe qui l’organise, avait choisi le thème de l’ignition, promesse d’un décollage vers de nouveaux horizons.

La trajectoire a ainsi mené les participants devant des conférenciers de renom dans la salle du Trianon. La directrice de l’accélérateur d’open innovation d’Ubisoft, Anne Blondel-Jouin, a dressé le portrait de l’industrie du jeu vidéo du futur, dont la frontière avec les autres sphères du divertissement continue à s’amenuiser, avec davantage de « gameuses » et la possibilité de s’affranchir de contraintes matérielles grâce au cloud gaming.

Julien Millot des Flying Frenchies est venu raconter sa quête de l’impossible et ses multiples exploits pour déjouer la pesanteur.

Mentionnons également Etienne Klein, venu discuter de la théorie du Big Bang et de l’origine de l’univers. Déroulez le thread ci-dessous si vous vous intéressez à « ce qu’il y avait avant ».

Autre temps fort, la cérémonie de remise des French IoT Awards. Depuis 5 ans, ce programme permet à des startups de bénéficier d’un accompagnement complet par La Poste, mêlant formation, expérimentations avec des partenaires et participation à des événements comme le CES de Las Vegas. Sur 173 candidatures, 15 startups ont été sélectionnées pour intégrer la promotion 2019 :

Côté showroom, le Lab Postal a présenté Sun-e, un vélo électrique solaire, mais aussi « Le Vélo », conçu par Yellow Innovation. Electrique, élégant et léger, il embarque deux batteries dont une petite batterie amovible, suffisante pour les petits trajets (10km) et rechargeable en USB-C.

ce qui est sympa au #LabPostal c'est qu'il y'a des tirelires connectées, des colis intelligents et des vélos électriques mais aussi des hologrammes, de la #VR , de l' #IoT et de l'informatique quantique… pic.twitter.com/bYSZbzaQKz

Les innovations de La Poste s’intéressent également aux enfants, avec la tirelire connectée Monimalz, qui fait bien plus que stocker de petites pièces.

Pour le suivi des colis, c’est l’application Mister Tracer, bientôt disponible, qui les géolocalise et vous indique les services postaux à proximité.

Vous attendez des #colis ? Découvrez #MisterTracer , une #app made in Yellow Innovation, pour les suivre en temps réel et géolocaliser les services postaux de proximité. La team vous présente en détail l' #application dans l'espace #CargoBay au #LabPostal pic.twitter.com/GM7bQNxFhC

Philippe Wahl, PDG de La Poste, a clôturé l’événement en rappelant la place de la technologie et des collaborateurs pour construire l’avenir du Groupe.

Notre préoccupation et un des sujets de notre réflexion stratégique est de savoir comment #LaPoste peut rester utile grâce à la #technologie et aussi et surtout grâce aux femmes et aux hommes qu’elle emploie pic.twitter.com/7Q8MEWXRr8

— Le Groupe La Poste (@GroupeLaPoste) 20 juin 2019