Empire Market, la marketplace géante du dark web a disparu

Cet article est à vocation informative, il ne s’agit pas d’encourager nos lecteurs à pratiquer des activités illégales via le dark web.

Si vous êtes en train de regarder la série Netflix « How to sell drugs online (fast) », pas de panique : vous n’êtes pas bloqué dans un épisode, vous êtes juste de retour à la vraie vie. Empire Market a disparu du dark web depuis 3 jours, sans aucune explication. Il s’agissait de la marketplace de l’illégal par excellence. Alors les hypothèses à propos de cette disparition sont nombreuses. Certains évoquent un exit scam, tandis que d’autres parlent d’une DDoS, sans mettre de côté l’idée que les autorités aient pu faire fermer le site.

Quoiqu’il en soit, cela fait maintenant plus de 72h qu’Empire Market ne répond plus. Cette marketplace parmi les plus populaires du dark web, si ce n’est la plus populaire, été utilisée par des milliers d’utilisateurs à travers le monde pour la vente et l’achat de produits et services illégaux : armes, drogues, bases de données dérobées… Toutes ces ventes illicites se déroulaient sans aucun problème depuis de nombreuses années. Empire Market était une sorte d’Amazon du mal.

Exit scam ? Saisie par les autorités ? Les hypothèses s’accumulent.

C’est loin d’être la première fois qu’Empire Market tombe en panne, une vulnérabilité de Tor rendait les attaques DDoS très faciles. Depuis, cette faille a été réparée, mais la situation semble plus inquiétante pour Empire Market. En effet, le compte Twitter « userdark » connu pour être associé à la marketplace ne publie plus aucune offre et ne donne pas de nouvelles. Un dénommé « Se7en » qui serait en lien avec l’administration de cette plateforme a déclaré : « si le marché est toujours en panne dans deux jours, je ferai un post sur la situation globale, pour l’instant il est possible que les administrateurs ramènent le site ».

En cherchant plus d’informations sur Reddit, on peut voir que de nombreux utilisateurs spéculent à propos d’un éventuel exit scam. C’est-à-dire que les administrateurs du site auraient décidé de disparaitre soudainement et ainsi garder l’argent des commandes en cours sans y donner suite. Il faut dire que le dark web est de plus en plus visité et le nombre d’utilisateurs d’Empire Market a du exploser, c’est le moment idéal pour mettre en place une telle arnaque. D’ailleurs, pour les plus curieux qui souhaitent voir ce à quoi ressemble le dark web, on vous explique comment s’y rendre facilement depuis un ordinateur.

Il est également important de préciser que les autorités comme le FBI ou Interpol mènent une bataille sans relâche contre les dérives du dark web. La disparition d’Empire Market pourrait être liée aux efforts mis en place.