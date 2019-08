De nouvelles informations sur les iPhone 11 sont en fuite : voici ce que l’on sait

Si les iPhone 11 d’Apple sont la cible de rumeurs depuis plusieurs mois déjà, plusieurs d’entre elles semblent se confirmer au fur et à mesure que la date de la keynote se rapproche. Pour rappel, celle-ci devrait avoir lieu aux alentours du 10 septembre, comme chaque année.

Des documents de l’accessoiriste ESR, auxquels iPhoneSoft a eu accès, dévoilent tout un tas d’informations évoquant les prochains modèles de la marque à la pomme.

Quelles informations sur les iPhone 11 d’Apple ?

Si l’on en croit le document qui a fuité, Apple prévoirait donc de dévoiler 3 modèles : l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Le terme « Pro » a déjà été évoqué comme pouvant être le nom des futurs smartphones il y a quelques jours. Un compte Twitter, connu pour avoir trouvé le nom des iPhone 2018, a effectivement déclaré que les prochains téléphones porteraient ce nom. Apple ferait donc le choix d’abandonner les chiffres romains qu’il avait mis en avant à la sortie de l’iPhone X, smartphone sorti à l’occasion des 10 ans de l’iPhone.

Pour ce qui est des tailles, elles seraient de 6,1 pouces pour l’iPhone 11, 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro et 6,5 pouce pour l’iPhone 11 Pro Max.

Quant au design des nouveaux iPhone, il semble également confirmer l’une des plus anciennes rumeurs portant sur les prochains modèles : le capteur photo carré. Selon le document, ce module ferait bel et bien son arrivée dans l’angle gauche au dos des futurs smartphones, et ce sur les trois modèles.

Le document nous apprend également que les trois téléphones pourraient ne plus porter la mention « iPhone » à leur dos, une marque de fabrique à laquelle nous avait pourtant habitués la firme au cours de ces dernières années. Vraisemblablement, Apple ne conserverait que la pomme pour un dos plus épuré.

Quant à la batterie, elle passerait de 3 174 mAh à 3 969 mAh sur l’iPhone 11 Pro Max et augmentait de plus de 15% sur les autres modèles.

Aussi, il est possible qu’Apple se tourne vers un nouveau coloris en plus des modèles de couleur noire, argent et or. Celui-ci pencherait vers un vert à tendance pastel. Ces informations viennent d’un employé de Foxconn, sous-traitant d’Apple, qui aurait partagé plusieurs informations sur les prochains iPhone de la marque.