Voilà plusieurs mois que des rumeurs évoquent les prochains iPhone qu’Apple dévoilera lors de sa traditionnelle keynote du mois de septembre. Si le fait que la nouvelle gamme devrait comporter un triple capteur photo carré a été abordé, c’est la possibilité d’un modèle Pro qui fait parler de lui.

En effet, MacRumors indique avoir repéré un message à ce sujet sur CoinX, un mystérieux compte Twitter qui a déjà eu raison concernant de précédentes informations sur Apple. Celui-ci avait divulgué le nom des précédents iPhone, assurant début septembre -avant la keynote- que les trois modèles seraient baptisés iPhone XS, XS Max et XR. C’était alors le seul à s’être prononcé sur le nom des nouveaux modèles avait leur sortie. Chaque fois, les informations sur la marque à la pomme se sont avérées exactes.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.

— CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019