Les employés de cette entreprise ont une puce RFID sous la peau et ne peuvent plus s’en passer

Depuis que ce patron d’entreprise s’est fait implanter une puce sous-cutanée dans la main, ses employés sautent rapidement tous le pas. D’après eux, il est devenu impossible de s’en passer.

Le patron d’une entreprise américaine s’est fait implanter une puce radio dans la main après l’avoir découverte en Suède. Depuis, beaucoup de ses employés s’y mettent aussi, et ils ne peuvent plus s’en passer.

Une main de cyborg

Three Square Market est une entreprise qui fabrique des distributeurs automatiques pour les hôpitaux, hôtels et autres salles de pause des entreprises. Son patron, Patrick McMullan, s’est porté volontaire pour se faire implanter une micropuce dans la main. Depuis, lorsqu’il veut acheter une boisson au distributeur automatique, un simple geste de la main suffit pour payer.

L’idée lui est venue début 2017 après avoir fait un déplacement professionnel en Suède, pays dans lequel ces micropuces RFID (radio) sont courantes. Ces puces sont dites passives, puisqu’elles n’ont besoin d’aucune alimentation électrique pour fonctionner. De la taille d’un grain de riz, elles peuvent servir de moyen de paiement, mais aussi d’identification ou de verrouillage. Elle permettent aussi de remplacer les clés classiques pour accéder à son bâtiment.

Dans son entreprise, ils sont maintenant une douzaine d’employés à avoir ce réflexe depuis plus d’un an. Ils sont maintenant plus de 80 employés sur 250 à être pucés, soit près d’un tiers du personnel que l’on pourrait qualifier de cyborg. « On s’y habitue, c’est facile », dit McMullan. Un ingénieur logiciel de l’entreprise explique par exemple l’utiliser pour déverrouiller son ordinateur au lieu de taper son mot de passe.

Une utilisation massive sous conditions

L’entreprise veut aller plus loin et cherche de nouvelles applications. M. McMullan évoque par exemple des tests dans deux hôpitaux, où la puce servirait à contrôler quand les médecins et infirmières se lavent les mains.

Évidemment, d’importantes questions de sécurité et de confidentialité des données subsistent avant que la technologie devienne courante. Les données personnelles stockées dans la puce pourraient être acquises en quelques secondes dans un lieu public – dans un ascenseur ou dans un bus par exemple – à l’aide d’un lecteur spécifique, le tout sans que la victime ne s’en aperçoive.

