En 2 semaines, l’Oculus Quest a fait exploser les ventes de contenus VR

Chez Facebook, la réalité virtuelle est l’un des domaines qui pourrait s’avérer très porteur dans les années à venir. A l’origine, le groupe social avait sorti son chéquier en 2014 pour faire l’acquisition de spécialiste de la VR Oculus pour 2 milliards de dollars. Afin de devenir un acteur majeur dans le gaming, le numéro un mondial des réseaux sociaux aurait même envisagé de faire l’acquisition de la plateforme Unity.

Après avoir sorti l’Oculus Rift, Facebook a lancé d’autres produits, plus pratiques et parfois plus abordables, comme l’Oculus Quest qui est disponible depuis maintenant quelques semaines. Contrairement au Rift, l’Oculus Quest n’a pas besoin d’un PC ou d’un téléphone haut de gamme pour fonctionner puisqu’un écran est directement intégré dans le casque. Comme l’affirment certains spécialistes, cette spécificité de l’Oculus Quest pourrait bien aider à démocratiser la réalité virtuelle au plus grand nombre.

Si Facebook n’a communiqué aucun chiffre sur les ventes de l’Oculus Quest depuis sa sortie, il semblerait que le casque de réalité virtuelle enregistre un vrai succès. Vous pouvez acheter l’Oculus Quest à un prix de 449€ pour le modèle 64 Go, et 549€ pour le modèle 128 Go. Si la marque n’a toutefois pas communiqué sur le nombre de ventes de ce nouveau casque de réalité virtuelle, elle a donné un indicateur précieux sur les ventes de contenus associées à ce dernier…

5M$ de contenus vendus depuis la sortie

Comme le rapportent nos confrères de TechCrunch, le vice-président de l’AR et de la VR chez Facebook Andrew Bosworth a indiqué que lors les 2 premières semaines qui ont suivi la commercialisation de l’Oculus Quest, les ventes de contenus en réalité virtuelle ont franchi les 5 millions de dollars. Pour le moment, il y a une cinquantaine de contenus (vidéos, jeux…) qui sont disponibles sur la plateforme, mais ce chiffre devrait rapidement monter à 100. Certains sont gratuits, mais d’autres voient leur prix monter jusqu’à 30$ – ce qui expliquerait le niveau des revenus de la branche chez Facebook.

Si l’Oculus Rift est considéré comme un casque de réalité virtuelle très haut de gamme (mais qui nécessite une installation technique sophistiquée), l’Oculus Quest peut être considéré comme un produit plus accessible au grand public : il se positionne entre l’Oculus Rift et son petit frères l’Oculus Go, qui est certes sans fil, mais qui est plutôt destiné à la consommation de vidéos.