Où acheter l’Oculus Quest au meilleur prix en 2019 ? Guide

Alors qu’il a été dévoilé lors de la conférence Oculus Connect 5 qui s’est tenue en septembre dernier, le nouveau casque de réalité virtuelle Oculus Quest est enfin disponible partout dans le monde. Les experts affirment que ce nouveau casque pourrait démocratiser la VR : dès lors, où acheter l’Oculus Quest au meilleur prix en 2019 ?

Ci-dessus, vous avez un premier tableau comparatif des meilleurs prix pour l’Oculus Quest avec 64 Go de stockage. Le casque de réalité virtuel a longtemps été en précommande, et il est désormais disponible pour tout le monde depuis le 24 mai dernier sur les principales plateformes marchandes comme Amazon, Fnac, Cdiscount ou Darty. A noter que certains modèles (comme la version 64 Go) ont été pris d’assaut dès le début, occasionnant des ruptures de stock un peu partout : si vous voulez acheter un Oculus Quest, il faut donc être rapide et efficace.

Le meilleur casque de VR du marché ?

Avant de regarder où acheter l’Oculus Quest au meilleur prix en 2019, il est important d’intéresser d’abord aux caractéristiques techniques de ce casque de réalité virtuelle. Alors que la firme américaine avait présenté il y a quelques années l’Oculus Rift comme la référence mondiale de la VR, le casque a quand même eu beaucoup de mal à s’imposer en raison de plusieurs choses : son prix trop élevé, l’installation énergivore nécessaire pour faire tourner le produit et l’obligation d’avoir une connexion filaire avec un ordinateur.

Aujourd’hui, l’Oculus Quest est donc au milieu entre le puissant Oculus Rift (peu pratique) et l’Oculus Go, qui est sorti l’année dernière. C’est donc probablement le meilleur compromis du marché si vous voulez avoir une expérience haut de gamme en réalité virtuelle, à un tarif encore très accessible et avec une autonomie correcte de 2 heures.

La première chose à savoir avant d’acheter l’Oculus Quest est qu’il est désormais sans fil, comme le Go, et qu’il s’accompagne aussi de Oculus Touch (manettes) que l’on tient dans chacune des mains. Il se distingue ainsi du Go qui n’avait qu’une seule télécommande, trop peu immersive L’utilisateur a donc un maximum de flexibilité avec le produit qui intègre donc directement le double écran OLED dans le casque (600 grammes).

Une fois que l’utilisateur a téléchargé l’application mobile Oculus sur son smartphone et qu’il a établi une connexion par Wi-Fi avec le casque, c’est parti. Facebook a voulu simplifier au maximum cette expérience, et cela pourrait être la clé du succès pour démocratiser la VR. Si l’Oculus Quest a connu une rupture de stock dès les premiers jours suivants sa sortie, c’est parce qu’il était très attendu et qu’il va probablement très bien se vendre dans les mois à venir.

Alors que certaines personnes regrettaient qu’il n’y avait pas assez de contenus associés aux premiers casques de réalité virtuelle, cette période est désormais révolue avec l’Oculus Quest. Si vous achetez ce casque de VR? vous aurez ensuite accès à près d’une centaine de jeux vidéo ainsi que des vidéos à 360° de grande qualité. Les premiers joueurs ont été très enthousiastes, c’est le casque qui pourrait changer la donne.

Où acheter l’Oculus Quest, quel prix ?

Ce nouveau casque de réalité virtuelle Oculus Quest est disponible en deux formats : la version 64 Go est disponible à un prix officiel de 449€, tandis que la version avec 128 Go de stockage est vendue à un prix de 549€. La période de précommande est passée depuis la fin du mois de mai 2019, vous pouvez maintenant acheter l’Oculus Quest immédiatement sur les grands sites marchands. Ci-dessous, les meilleurs prix pour les modèles de 64 et 128 Go.

Meilleur prix Oculus Quest version 64 Go :

Meilleur prix Oculus Quest version 128 Go :

Au moment de sa sortie, et face à son succès, le meilleur prix de l’Oculus Quest était assez similaire chez les grands marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty. On peut espérer que dans les mois à venir, celui-ci baisse un petit peu – mais rien n’est garanti compte tenu de la popularité du produit. Alors que le casque de réalité virtuelle a été pris d’assaut lors de sa sortie, on peut donc s’attendre à ce que l’américain ne baisse pas immédiatement son prix.