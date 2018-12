En 2018, Xiaomi est devenu numéro un des wearables devant Fitbit et Apple

Selon IDC (International Data Corporation), groupe mondial de conseil et d’études sur les marchés des technologies de l’information, après cinq trimestres consécutifs de déclin, le marché des objets connectés portables a connu une croissance de 47,5 % au troisième trimestre de 2018 par rapport à la même période l’an dernier.

Les bracelets Xiaomi Mi Band 2 et Xiaomi Mi Band 3 sont à l’origine de la majeure partie de la croissance dans cette catégorie. Les montres connectées du groupe Fossil ont également contribué à la croissance du secteur. Bien que les wearables continuent de croître fortement en Europe de l’Ouest grâce au succès des montres intelligentes, les autres équipements tels que les bracelets connectés pour surveiller son activité physique ont excellé en Europe centrale et orientale et au Moyen-Orient et en Afrique au troisième trimestre 2018, grâce au succès de Xiaomi, selon Francisco Almeida, analyste de recherche senior chez IDC European Wearable Devices.

La déferlante du bracelet connecté Mi Band 3

Le fabriquant chinois a notamment inondé le marché avec son bracelet d’entrée de gamme Mi Band 3, qui est devenu l’un des plus vendus dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les wearables ont continué à connaître une forte croissance dans la région, tirée par les bonnes performances d’Apple, Samsung et Fitbit. Les ventes d’Apple ont augmenté de 52 % d’une année sur l’autre en raison du succès continu des versions précédentes de l’Apple Watch, ainsi que du lancement de la nouvelle Apple Watch Series 4. Samsung a connu un trimestre exceptionnel avec le lancement de sa montre Galaxy Watch, qui a été le principal moteur de la croissance du fournisseur de 75 pour cent année sur année dans la catégorie smart. Fitbit, quant à lui, poursuit la transition des bracelets aux montres intelligentes, ce qui permet à la marque de compenser la forte baisse du segment des bracelets. Le vendeur est devenu le troisième plus grand fabricant de montres intelligentes du trimestre.

IDC prévoit que le marché des dispositifs portables dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique devrait atteindre un total de 43,8 millions d’unités livrées en 2022 et une valeur marchande totale de 11 milliards de dollars. Les équipements personnels portables intelligents, en particulier les montres connectées, représenteront la majeure partie du marché en 2022.

