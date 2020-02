En 2019, Apple expédié plus de montres que toute l’industrie horlogère suisse

En lançant l’iPhone et l’iPad, Apple aurait mis à mal l’économie de la Finlande. Comment ? Avec l’arrivée de l’iPhone, les ventes de téléphones Nokia ont baissé. Et en même temps, avec l’arrivée de l’iPad, les gens auraient commencé à acheter moins de livres papier. Or, le papier faisait partie des industries sur lesquelles la Finlande se basait.

En 2014, l’ancien premier ministre finlandais, Alexander Stubb, blâmait même Apple pour le déclin des téléphones Nokia et de l’industrie du papier du pays.

Et aujourd’hui, un autre pays pourrait bientôt blâmer Apple : la Suisse

En effet, aujourd’hui, Apple expédierait plus de montres que toutes les marques suisses combinées. C’est du moins ce qu’affirme une étude de Strategy Analytics relayée par Cnet.

Strategy Analytics estime qu’en 2019, Apple aurait expédié 31 millions d’Apple Watch. Cela correspondrait à une hausse de 36 % par rapport aux 22,5 millions d’unités expédiées en 2018.

Mais surtout, Apple aurait expédié pus de montre que l’industrie horlogère suisse. D’après les données de Strategy Analytics, les expéditions de cette industrie auraient baissé de 13 %, passant de 24,2 millions d’unités en 2018 à 21,1 millions d’unités en 2019.

« Nous estimons que l’ensemble de l’industrie horlogère suisse a expédié ensemble 21,1 millions d’unités dans le monde en 2019, en baisse de 13% par rapport à 24,2 millions en 2018. Les montres-bracelets analogiques restent populaires auprès des consommateurs plus âgés, mais les jeunes acheteurs optent pour les montres intelligentes et les bracelets informatisés », explique Neil Mawston, Executive Director chez Strategy Analytics.

Bien entendu, certaines marques de l’industrie horlogère suisse en tenté une percée dans le marché des montres intelligentes et connectées. Mais jusqu’à présent, leurs produits ne semblent pas être en mesure de concurrencer la firme de Cupertino.

« Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. L’Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus avoir des montres-bracelets numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d’avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres », indique Steven Waltzer, Senior Analyst.

Sinon, on notera que si Google ne faisait que proposer son système d’exploitation Wear OS pour les montres connectées (que certains horlogers suisses utilisent), de plus en plus d’éléments portent à croire que la firme de Mountain View pourrait aussi lancer ses propres montres. En effet, en 2019, celle-ci a fait l’acquisition d’une partie de Fossil pour 50 millions de dollars, plus récemment, la firme a également annoncé l’acquisition de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars.