Google rachète Fitbit et annonce ses propres montres connectées

Les choses sont faites. Alors que les pourparlers entre Google et Fitbit avaient fui sur la toile il y a seulement trois jours, la confirmation de l’obtention de la firme californienne spécialisée dans les objets connectés est désormais une réalité. Google a dépensé pas moins de 2,1 milliards de dollars afin de récupérer des technologies hardware qu’il semblait lui coûter trop cher à produire.

Mais désormais, avec son système d’exploitation Wear OS et ses nouvelles équipes de développement venant de chez Fitbit, un nouveau concurrent de taille va faire son entrée sur le marché des montres connectées.

We’ve signed an agreement to acquire @Fitbit. Together, we aim to spur innovation in wearables and build helpful products to benefit more people around the world. https://t.co/HSfQVWnHJB — Google (@Google) 1 novembre 2019

Pourquoi Google rachète Fitbit

Les rapports de Google avec le marché des montres connectées étaient loin d’être aussi victorieux que ceux d’Apple. Sans construire ses propres montres, Google ne touchait au secteur qu’avec un système d’exploitation spécialement conçu pour les montres connectées : Wear OS.

Néanmoins, ce dernier ne jouissait même plus d’une réelle popularité. Si Fossil et d’autres petites marques l’utilisaient, Wear OS n’était par exemple pas disponible sur les montres de Samsung, utilisant Tizen, leur OS maison sud-coréen.

En rachetant Fitbit, l’un des spécialistes des objets connectés, Google pourra se concentrer sur le développement d’une montre connectée entièrement « Made by Google ». Les équipes de Fitbit fourniront leur savoir pour aider à concevoir la partie hardware, notamment sur la partie des équipements liés à la santé, faisant partie des principaux arguments d’achat des produits Fitbit.

Cette ambition à revenir plus fort encore sur le marché a été exprimée par Rick Osterloh, chef matériel chez Google : ce rachat est une « opportunité d’investir encore plus dans Wear OS, ainsi que d’introduire Made by Google wearable devices » (les montres connectées Made By Google).

Fitbit, une communauté de 28 millions de clients

Du côté de chez Fitbit, le rachat par Google est très bien reçu : « Google est un partenaire idéal pour faire avancer notre mission », déclarait James Park, son PDG. Il faut dire que la marque traversait une très mauvaise passe depuis quelque temps. Elle cherchait à se faire racheter, et Google semblait déjà à l’époque le principal intéressé.

Les avantages seront très certainement tirés des deux côtés pour cet achat. La communauté de Fitbit compte pas moins de 28 millions de clients dans le monde, ce qui s’avère être un très bon commencement pour Google.

« Grâce aux ressources et à la plate-forme mondiale de Google, Fitbit sera en mesure d’accélérer l’innovation dans la catégorie des équipements portables, de s’adapter plus rapidement et de rendre la santé encore plus accessible à tous. Je ne pourrais pas être plus excité pour ce qui nous attend », se félicitait James Park.

Données personnelles sur la santé : Google veut rassurer

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour savoir quand est-ce que la première montre connectée « Made By Google » sera lancée. Il faudra que la nouvelle équipe se mette en place. Une chose est pourtant sûre : l’accent sera mis sur la santé, participant parmi les principaux arguments de vente des objets connectés, notamment chez les montres.

Dans leur communiqué officiel, Google et Fitbit rappellent leur intérêt mutuel pour construire une montre qui bénéficiera à « encore plus de personnes dans le monde ». Mais Google le sait, son image de géant du numérique ne jouera pas en sa faveur au sujet du recueillement de ces données liées à la santé. De ce fait, la firme de Mountain View a souhaité rassurer ses futurs clients, en admettant qu’ils n’utiliseront jamais ces données à des fins commerciales.

« Nous ne vendrons jamais d’informations personnelles à qui que ce soit », a écrit le responsable. « Les données de santé et de bien-être Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google. Et nous donnerons aux utilisateurs Fitbit le choix de réviser, déplacer ou supprimer leurs données » promet l’homme.