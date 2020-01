En 2020, on pourra s’offrir… un Tamagotchi Pac-Man !

Un Tamagotchi Pac-Man en 2020 !

Depuis quelques années déjà, la nostalgie est de mise chez de nombreux gamers, mais également chez les joueurs en tout genre, et certains se remémorent notamment les longues heures passées sur leur Tamagotchi, entre deux parties de Pac-Man. Bonne nouvelle pour ces derniers, puisqu’en 2020, on sera témoin de la fusion des deux mondes !

En effet, Bandai Namco America va lancer un « Pac-Man Tamagotchi« , histoire de célébrer dignement les 40 ans de la petite boule jaune gloutonne. Comme tout bon Tamagotchi qui se respecte, il s’agira encore et toujours de prendre soin de son petit personnage, avec l’aide de Pac-Man donc, qui défendra ce dernier des agressions extérieures.

Deux modèles disponibles !

Chaque joueur pourra ainsi suivre au jour le jour l’évolution de son petit Tamagotchi, et être témoin de sa mutation qui pourra prendre 7 formes différentes. A noter que deux mini-jeux seront inclus, à savoir Pac-Man (forcément) et Catch Game. Ces nouveaux Pac-Man Tamagotchi sont d’ores et déjà disponibles en précommande outre-Atlantique, et seront disponibles le 15 mars prochain au tarif de 20 dollars. A noter que deux modèles différents seront proposés, avec un modèle jaune (forcément) mais aussi un modèle noir. Avis aux collectionneurs donc !

« Tamagotchi est une marque incroyable pour Bandai America depuis plus de 22 ans ! Notre Tamagotchi On 2019 s’est avéré être un grand succès et il était logique de réunir deux des marques les plus emblématiques pour cette grande fête« , a déclaré Tara Badie, directrice marketing de Bandai America.

Rappelons qu’il y a quelques semaines déjà, la marque belge Kipling lançait une montre haut de gamme célébrant les 40 ans du célèbre Pac-Man. D’ailleurs, un développeur généreux répondant au nom de Michael Murray a posté il y a quelques mois sur son Github un script qui vous rendra imbattable à Pac-Man.