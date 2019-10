Pourquoi l’Analogue Pocket pourrait être la console portable ultime pour les fans de retrogaming

Une console portable polyvalente chez Analogue

Les américains de chez Analogue, déjà à la base de certaines consoles « rétro-modernes » comme la Mega SG ou la Super NT (inspirées respectivement de la SEGA Mega Drive et de la Super Nintendo), viennent d’officialiser leur nouveau projet : Analogue Pocket. Il s’agit ici d’une petite console portable, fortement inspirée de la Game Boy Pocket de Nintendo côté look, avec toutefois des fonctions très « modernes ».

En effet, cette Analogue Pocket devrait faire de l’oeil à plus d’un amateur de rétrogaming, puisque cette dernière sera à même de faire tourner les jeux originaux au format Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Mieux encore, via des adaptateurs, elle pourra lire les cartouches SEGA Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Lynx.

Malgré la présence d’un port microSD, Analogue précise que sa console Pocket ne sera pas compatible avec les ROMS, mais uniquement avec les jeux originaux.

Ecran LCD 3,5″, son stéréo… et dock TV façon Nintendo Switch

Côté écran, l’Analogue Pocket disposera d’une dalle LCD de 3,5″, capable d’afficher une résolution de 1600 x 1440 pixels… soit dix fois la résolution de la première Game Boy ! Le système permettra bien sûr de régler l’image à sa guise, pour aboutir au précieux pixel perfect et/ou apposer divers filtres.

La console offrira bien sûr une vraie croix directionnelle (comme la Nintendo Switch Lite), avec quatre boutons principaux et les boutons L et R sur la tranche supérieure. La console fonctionnera via une batterie, rechargeable grâce à son port USB Type-C, et proposera un rendu audio de type stéréo.

Enfin, à l’instar d’une certaine Nintendo Switch, la console Analogue Pocket sera également en mesure d’afficher l’image sur la Smart TV du salon, en passant par un dock vendu séparément. Ce dernier permettra d’accueillir 2 manettes en USB, ou même en Bluetooth, comme les manettes 8bitdo.

Prix et disponibilité

A l’heure actuelle, cette petite Analogue Pocket est attendue dans le courant de l’année 2020, sans plus de précision. Ses concepteurs ont d’ores et déjà annoncé que cette dernière sera proposée au tarif de 199 dollars, avec la possibilité d’opter pour un modèle blanc ou un modèle noir. Le prix du dock n’a quant à lui pas été révélé.