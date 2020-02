En 2021, Apple sortirait son premier Mac avec processeur ARM

Depuis quelques temps on évoque la possibilité qu’Apple puisse s’affranchir des processeurs Intel en développant ses propres puces pour ordinateurs, basées sur les technologies d’ARM. En 2018, l’analyste Ming Chi Kuo aurait déjà indiqué que la firme de Cupertino développait ses propres processeurs, afin de pouvoir sortir le premier Mac utilisant ses propres technologies en 2020 ou en 2021.

Cela se précise aujourd’hui. En effet, d’après le site Mac Rumours, le même analyste aurait récemment publié une note indiquant que ce premier Mac d’un tout nouveau genre pourrait sortir d’ici 12 à 18 mois, donc en 2021. La note indique également que le processeur utilisera le processus 5nm.

Un processeur signé Apple en attendant ?

De son côté, le site The Verge explique qu’il serait logique que dans le cadre d’une transition entre processeurs Intel et processeurs ARM, Apple utilise d’abord son propre processeur sur les ordinateurs portables. Et si Apple n’a jamais officiellement évoqué ses travaux sur ses propres processeurs, certains recrutements de la firme de Cupertino corroboreraient l’hypothèse selon laquelle ces travaux ont bien lieu. Produire ses propres processeurs permettrait ainsi à Apple de réduire sa dépendance vis-à-vis d’Intel.

Rappelons à l’occasion qu’actuellement, Microsoft, en partenariat avec Qualcomm et les fabricants d’ordinateurs, propose déjà des ordinateurs sous Windows 10 qui utilisent des processeurs ARM. Si ceux-ci ont parfois des problèmes de compatibilité avec les logiciels conçus pour les processeurs Intel, Microsoft met en avant l’autonomie de ces appareils ainsi que leurs avantages en matière de connectivité aux réseaux mobiles.

A l’ère de la 5G, ces arguments pourraient devenir très convaincants.