En annonçant un burger sans viande, McDonald’s a omis un détail

Paradoxalement, c’est peut-être via les fast food que le ralentissement de la consommation de viande passera. Ce lundi, en parallèle à la grosse secousse de la biotech Pfizer et son vaccin contre la COVID-19, McDonald’s a créé une très forte volatilité du titre Beyond Meat, cotée sur le Nasdaq.

En cause : la publication d’un communiqué de presse sur une toute nouvelle gamme de produits « McPlant ». Derrière ce nom, McDonald’s lancera l’année prochaine un tout nouveau menu à base de protéine alternative. Malgré les avancées, l’annonce a omis un détail qui dans l’ombre a fait vivre le pire à Beyond Meat, une startup californienne spécialiste du secteur.

Made in McDonald ou Beyond Meat ?

Des burgers aux menus pour le petit déjeuner, en passant par des imitations de viande de poulet, le prochain menu McPlant « est conçu uniquement pour McDonald’s, par McDonald’s », expliquait Ian Borden, le Président de la chaîne de fast food au cours de la matinée. Une précision vue par les investisseurs comme un abandon du partenariat entre la chaîne de fast food et la startup Beyond Meat, qui collaboraient pourtant ensemble.

Le résultat fut instantané. Aussitôt, l’action BYND sur le Nasdaq a chuté de 160 à 140 dollars ; cours qu’elle conserva jusqu’à 13 heures, au moment d’une rectification des propos du président de McDonald’s. « Beyond Meat et McDonald’s ont co-créé la galette à base de plantes qui sera utilisée dans McPlant », déclarait ainsi un porte-parole.

CNBC, qui relayait l’information au même moment, a décrit que McDonald’s avait exagéré son propre rôle dans la création. Les conséquences en bourse fut tout aussi instantanées avec un retour des 160 dollars de départ. Le tout en l’espace de 20 minutes pour les titres de Beyond Meat.

Une situation encore instable (et pire) après la clôture

Beyond Meat, qui produit des substituts de viande à partir de plantes, travaillait depuis l’année dernière sur un projet pilote avec McDonald’s, au Canada. Le partenariat suivait la même logique que celui de Burger King avec Impossible Foods, bien que ce dernier soit plus en avance.

En omettant de parler de la startup dans le processus de production de son nouveau menu, McDonald’s a montré comment il pouvait faire fluctuer de façon critique le cours de Beyond Meat. Pourtant, la société californienne ne travaille pas qu’avec chaîne au grand M. Elle est aussi associée à KFC, comme le rapporte Tech Crunch, et sa capitalisation tutoyait jusqu’alors les 10 milliards de dollars.

Mais à la clôture ce lundi à New York, Beyond Meat a connu le pire. Dans son calendrier, elle avait planifié la publication de ses résultats trimestriels. Un moment délicat, tant les chiffres ne sont pas bons. Durant ces trois derniers mois, la société a enregistré des pertes de 19,3 millions de dollars. Une tendance que la société annonce froidement, alors que son même exercice l’année dernière annonçait un bénéfice de 4,1 millions de dollars.

Les conséquences furent sans appel. À 17 heures, la chute enregistrée était de 27 %, en effaçant bien plus que la progression du cours en début d’après-midi. Beyond Meat avait atteint un niveau jamais rencontré depuis le printemps dernier. Une journée catastrophique et qui posera question sur le long terme. En omettant de parler de son partenariat, McDonald a vivement déstabilisé le producteur le jour où il ne le fallait pas. Sa révolution dans notre assiette est en berne, en attendant le retour de l’appétit de ses investisseurs.