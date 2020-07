En ce lundi, Google prépare une surprise !

Samedi, Google a tweeté un message surprenant en annonçant quelque chose de spécial pour aujourd’hui. Ce tweet est agrémenté d’une vidéo dans laquelle on peut apercevoir l’acteur comique Fred Armisen en train de dire quelque chose alors qu’il est assis dans une position de yogi.

Take a deep breath and prepare. Something special is coming this Monday. pic.twitter.com/EV850z5bU7

— Google Nest (@googlenest) July 11, 2020