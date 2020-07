Google dévoile sa nouvelle enceinte connectée, le successeur du Google Home ?

Enfin, un successeur pour l’enceinte Google Home. Cela fait plusieurs semaines que des rumeurs circulent sur internet au sujet d’une nouvelle enceinte qui remplacera ce produit lancé en 2016 et qui n’est plus vendu par la firme dans de nombreux pays. Récemment, nous avons même relayé une fuite qui inclut des photos présumées de la nouvelle enceinte de Google.

Et maintenant, nous avons des images officielles du produit, qui ont été envoyées par Google au site Android Police. La vidéo nous indique que Google a abandonné la forme cylindrique du Google Home pour un design aplati. Visiblement, il sera possible de poser la nouvelle enceinte verticalement ou horizontalement. Et il sera possible d’en utiliser deux afin de créer un système stéréo.

La fuite que nous avons relayée dans un précédent article suggérait également que le successeur du Google Home sera équipé d’un bouton qui permettra d’activer ou de désactiver le micro, ce qui devrait rassurer ceux qui pensent qu’ils peuvent être espionnés via les enceintes connectées.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Un teasing pour le remplaçant du Google Home

Pour le moment, il ne s’agit pas d’une présentation officielle, mais plutôt d’un petit teasing qui nous donne un petit avant-goût. Ce n’est pas la première fois que la firme dévoile des informations sur un produit avant la sortie officielle, pour surfer sur la vague des fuites et des rumeurs.

On ne sait pas encore quand Google va dévoiler cette nouvelle enceinte. Mais on peut déjà supposer que la firme va annoncer des améliorations de la qualité audio par rapport à celle du Google Home sorti en 2016. Sinon, on rappelle aussi qu’aujourd’hui, les nouvelles enceintes connectées de Google utilisent la marque Nest, mais plus Google Home (par exemple, « Nest Mini » au lieu de « Google Home Mini »).

Par ailleurs, Google a aussi récemment annoncé des améliorations pour Google Assistant, qui devraient débarquer sur toutes les enceintes connectées qui utilisent celui-ci. Parmi ces améliorations, il y a la détection de la présence. En substance, l’assistant numérique pourra détecter si vous arrivez chez vous, ou bien si vous quittez. Et ce signal pourra être utilisé pour déclencher des routines (des ensembles d’actions qui se déclenchent en même temps).