En concurrence à Zoom, Microsoft Teams s’invite dans votre voiture

Confinement oblige, les services comme Microsoft Teams, Zoom, Slack, et bien d’autres, reviennent en force dans nos quotidiens. Ces plateformes doivent à tout prix tirer un maximum de leurs utilisateurs avant qu’un vaccin soit déployé. Lorsque Pfizer et BionTech ont annoncé leur avancée prometteuse, les actions en bourse de Zoom ont immédiatement dégringolé. Pour rester dans la course et séduire de plus en plus d’utilisateurs, ces services redoublent d’ingéniosité pour proposer des plateformes toujours plus optimisées, remplies de fonctionnalités diverses et variées.

Les deux géants du secteur demeurent Zoom et Microsoft Teams. Ce dernier vient d’ailleurs de revoir sa fonctionnalité d’appel. Par exemple, les utilisateurs de Microsoft Teams pourront très bientôt transférer des appels entre leur mobile et leur ordinateur de bureau. De ce fait, les personnes nomades qui ont la bougeotte pourront continuer la conversion sur un autre appareil quand le temps presse.

En voiture Teams !

Mais la grande nouveauté de cette mise à jour est l’arrivée de Microsoft Teams dans votre voiture. Le service développé par la firme de Redmond prend désormais place dans l’habitacle de votre véhicule grâce à CarPlay. De ce fait, les personnes actives jusque dans leur voiture, pourront gérer leurs équipes, décrocher au téléphone et répondre à des messages, tout ça grâce à Siri. Pour le moment, Microsoft n’a pas donné plus d’informations concernant Android Auto. Que les utilisateurs se rassurent une version Android Auto ne devrait pas tarder à débarquer.

Afin de mieux percevoir l’ampleur de Microsoft Teams depuis quelques mois, la plateforme compte plus de 115 millions d’utilisateurs par jour. Cette donnée a augmenté de 50% entre avril et novembre. En France, des développeurs ont tenté de mettre en place une alternative nationale en lançant Talkspirit, qui aujourd’hui compte un peu plus de 150 000 utilisateurs réguliers et plus de 500 clients, dont beaucoup de PME. Vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuit pour Talkspirit.

