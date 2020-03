En Espagne, la police utilise des drones pour faire respecter le confinement

Samedi dernier, l’Espagne a officiellement décrété l’état d’alerte à cause du coronavirus, si bien que les habitants du pays se retrouvent en confinement chez eux. La seule exception concerne des raisons impératives telles que les courses de première nécessité ou le trajet pour aller au travail. Comme en France, la situation est inédite, ce qui amène les moyens utilisés par les autorités à l’être tout autant.

Faire respecter les mesures en vigueur pendant cette période exceptionnelle

Afin de vérifier que les mesures de confinement sont respectées, les autorités espagnoles font voler des drones dans les rues de Madrid. En plus de s’assurer que les personnes restent à leur domicile, les appareils en vol diffusent un message indiquant que la police municipale de la ville recommande aux habitants de rester chez eux et de ne sortir que lorsque c’est nécessaire.

Sur Twitter, la police de Madrid a partagé un message accompagné d’une vidéo. On peut lire : « Nous n’hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour assurer votre sécurité et celle de chacun, même si certains nous rendent encore la tâche difficile… ».

No dudaremos en utilizar todos los medios de los que disponemos para velar por tu #seguridad y la de tod@s, aunque algunos todavía nos lo pongan difícil…#YoMeQuedoEnCasa #COVID19#EstamosPorTi#DronPMM pic.twitter.com/8mKYaAekhB — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 14, 2020

En Espagne, les mesures de confinements dues au coronavirus dureront 15 jours au minimum. Cette décision fait suite au recensement de plus de 7 750 cas et 288 décès dans le pays, dont la moitié à Madrid. L’Espagne est le deuxième pays à imposer un confinement national après l’Italie, à quelques jours près. Comme en France, ces mesures visent à éviter la propagation du virus, ou du moins à ralentir au maximum sa propagation afin d’éviter que les hôpitaux et les soignants ne soient dépassés.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le confinement national n’a pas été prononcé en France, bien qu’il soit recommandé de rester chez soi au maximum. Le président de la République s’exprimera sur le sujet ce soir, lundi 16 mars, à 20 heures à la télévision. Actuellement, les établissements scolaires et de nombreux commerces (bar, restaurant…) jugés non nécessaires durant cette période ont fermé leur porte pour une durée indéterminée.