En grandes difficultés, GoPro prévoit de nombreux licenciements

Si des entreprises comme Tesla parviennent à surmonter sans trop de problèmes la crise sanitaire actuelle sans trop de difficultés, c’est bien loin d’être une généralité. La plupart des entreprises du monde entier sont confrontées à une période extrêmement compliquée qui en pousse certaines à prendre des décisions difficiles, jusqu’à mettre la clé sous la porte.

GoPro la célèbre enseigne de caméras sportives et bien plus encore, a été particulièrement affectée par la pandémie. La société vient d’annoncer qu’elle est dans l’obligation de licencier 20% de ses effectifs, ce qui représente environs 200 personnes. Cette décision est la seule solution pour l’entreprise de réduire ses dépenses drastiquement et résister à la crise.

Suite à cette annonce, GoPro a ajouté que son fondateur et PDG, Nicholas Woodman, ne recevra pas de salaire pour le reste de l’année, mais également que la société s’oriente désormais vers un modèle de vente directe aux consommateurs sur le site marchand de la marque. Comme M. Woodman, les membres du comité de direction ont également refusé de toucher leurs salaires tant que la situation ne s’améliore pas.

Le directeur financier de GoPro a déclaré : « Nous pensons que notre approche davantage centrée sur la vente en direct est plus en phase avec le climat économique actuel, plus favorable à notre prix de vente moyen et à notre marge brute, et nous place dans de bonnes dispositions pour le moment où la demande des consommateurs commencera à se normaliser. La baisse substantielle des dépenses opérationnelles combinée à la hausse de notre prix de vente moyen et de notre marge brute sera une aide significative dans le retour à la rentabilité. »

Les mesures importantes prises à cause du COVID-19 tombent au pire moment pour GoPro. Pour rappel, la société vient tout juste de péniblement relever la tête après son échec commercial suite à sa tentative d’insertion dans le marché des drones. En 2016, GoPro a présenté le Karma, un drone qui n’a jamais réussi à véritablement séduire son public et qui a finalement vu sa production stoppée.