En Inde, l’iPhone se vend mal

Apple a commencé à fabriquer des iPhone en Inde. La société en vend moins que l’année dernière, même si le chiffre d’affaires augmente.

Apple a souvent eu des problèmes avec les ventes en Inde, troisième plus grand marché mondial pour les smartphones. Alors que la société a commencé, plus tôt cet été, à construire l’iPhone 6S et l’iPhone SE dans le pays pour en baisser les coûts et donc le prix pour les consommateurs, il semble qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir. En effet les indiens privilégient des marques comme Samsung ou encore Xiaomi, qui affichent des prix plus bas.

Puisque l’implantation dans ce pays est récente, les résultats de cette nouvelle politique commerciale ne se font pas encore ressentir dans les chiffres. Il faudra du temps pour que cette stratégie soit vraiment opérationnelle et fonctionne à pleine capacité.

Selon un rapport de Bloomberg, la marque à la Pomme a vendu moins d’un million de mobiles au premier trimestre 2018. L’année précédente, le nombre de ventes était alors de 3,2 millions d’appareils, selon un rapport de Counterpoint Research. Même si les ventes augmentent dans les mois à venir, la société aura du mal à atteindre et à dépasser les chiffres de l’année 2017.

Une restructuration pour de meilleures ventes

Bloomberg dévoile aussi que trois cadres commerciaux d’Apple, dont le chef des ventes, ont été licenciés par l’entreprise. Le symbole d’un nouveau fonctionnement et d’une restructuration dus à la nouvelle politique commerciale entamée par la firme.

L’Inde pourrait être une énorme opportunité pour Apple, et le PDG Tim Cook a indiqué que la société allait s’implanter de manière intensive dans le pays. Le pays a étendu son réseau 4G et sa « classe moyenne » est en pleine croissance, ce qui pourrait signifier que plus de consommateurs seraient prêts à adopter les produits Apple. Malgré ces faibles chiffres de vente, Tim Cook a déclaré en mai que les revenus de la société en provenance de l’Inde ont augmenté, établissant un record pour le premier semestre 2018.