En manque d’inspiration ? Cette IA vous suggère un livre à lire selon votre humeur

Trouver un nouveau livre qui correspond à nos attentes est souvent un vrai casse-tête. En la matière, les recommandations d’amis représentent toujours un bon moyen de trouver la perle rare et les curateurs humains n’ont pas dit leur dernier mot. Nous avons aussi pris pour habitude de nous laisser guider par les algorithmes et les abonnés Netflix savent bien à quel point les recommandations de ces derniers gagnent en pertinence avec le temps.

Des suggestions de lectures de grandes personnalités

Anurag Ramdasan et Richard Reis proposent désormais une intelligence artificielle qui fournit des recommandations de livres selon votre humeur du moment. Leur nouvel outil baptisé GPT-3 Books n’en est encore qu’à ses débuts mais il ne manque pourtant pas d’intérêt. Sur le site dédié, il est donc possible de rentrer simplement ce que l’on cherche et l’IA se charge du reste.

Pour l’heure, l’outil ne recommande que des livres en anglais et le public francophone reste donc de côté, mais rien n’empêche de perfectionner le système à l’avenir pour s’approprier la langue de l’utilisateur.

Les deux créateurs n’en sont en tout cas pas à leur début puisqu’on leur doit également la création du portail Most Recommended Books qui propose un répertoire de suggestion de lectures de grandes personnalités qui vont de Barack Obama à Bill Gates, en passant par Steve Jobs ou encore The Rock.

L’intelligence artificielle présente bien des applications en matière culturelle. Toutes ne sont pas toujours bien abouties mais certaines valent vraiment le détour. C’est par exemple le cas de cette expérience passionnante initiée par le romancier Andrew Mayne. Il a créé un outil baptisée AI | Writer qui permet de discuter avec les versions virtuelles des plus grands penseurs de l’humanité. Pour l’heure, il n’est pas encore accessible au grand public, mais vous pouvez donner votre adresse e-mail pour une prochaine ouverture.