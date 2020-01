En plein CES, Las Vegas a été la cible d’une cyberattaque

Pendant toute cette semaine, Las Vegas est envahi par des startups, journalistes, et autres visiteurs du monde entier, puisque le Consumer Electronics Show plus connu sous l’appellation CES s’y déroule toute cette semaine. Toutefois, un tel événement attire forcément les détracteurs.

Les autorités de la ville ont déclaré que leurs différents systèmes ont été la cible d’une sérieuse cyberattaque. Suite à cela, le gouvernement local a été forcé de supprimer de nombreux services en ligne, jusqu’au site web de la ville. La vivacité du personnel informatique a permis de contenir cette attaque qui a pourtant eu lieu en pleine nuit, à 4h30 du matin. Sans cela, les perturbations auraient pu être bien plus importantes.

Pour le moment, les détails exacts de cet incident n’ont pas été divulgués, on sait seulement qu’un rapport affirme qu’un réseau de distribution de mail était visé. Cela pourrait signifier que la ville a été la cible d’attaques avec demande de rançon ou de phishing, qui sont deux techniques classiques lorsqu’un système de messagerie électronique est visé. Sur Twitter, la ville de Las Vegas explique qu’il y a de grandes chances qu’aucune donnée personnelle n’a été dérobée pendant cette attaque.

We do not believe any data was lost from our systems and no personal data was taken. We are unclear as to who was responsible for the compromise, but we will continue to look for potential indications.

