En plus de la présentation de la puce M1, Apple effectue quelques changements sur les claviers

Hier soir, Apple a connu un véritable tournant dans son histoire. La firme de Cupertino a présenté sa toute nouvelle puce M1, en abandonnant son fournisseur habituel Intel pour les Mac. Nos confrères d’iPhon.fr ont écrit un article complet à propos de ce qu’englobe cette nouvelle puce et surtout ce qu’elle permet de faire. Par la même occasion, Apple a présenté les premiers ordinateurs à embarquer cette toute nouvelle puce.

Le MacBook Air en fait partie. Il faut être ultra attentif pour remarquer un changement par rapport à la version actuelle, surtout que le design semble être le même. Toutefois, un détail nous a interpellé. Au niveau du clavier, nous avons remarqué quelques changements. Certaines touches semblent avoir été remplacées par Apple. Désormais le MacBook Air intègre des touches dédiées à « Spotlight », « Ne pas déranger », et « Dictée ».

Apprenez les raccourcis…

Le dernier changement de genre était lorsqu’Apple avait ajouté le « Touch ID ». Toutefois, ce changement opéré hier est plus conséquent, la firme à la pomme a pris la décision de remplacer des touches. Celle permettant d’accéder au catalogue d’application n’existe plus et est remplacée par l’une de ses nouvelles touches, « Spotlight », il semblerait. Sur les MacBook Pro avec Touch Bar ces touches ont disparu depuis bien longtemps et sont désormais tactiles.

The new MacBook Air has updated keyboard function keys, adding Spotlight, Dictation, and Do Not Disturb – replaces Launchpad and Keyboard brightness. pic.twitter.com/1BM6wTWQZh — Mark Gurman (@markgurman) November 10, 2020

Il va donc falloir apprendre les raccourcis nécessaires pour pallier à ce changement. Afin d’accéder à votre catalogue d’applications ou SpingBoard, vous n’avez qu’à pincer votre Pad avec quatre doigts. Apple a dû s’apercevoir que ces trois fonctionnalités n’étaient pas assez utilisées. Il faut dire qu’elles n’étaient pas tellement accessibles, il fallait se rendre dans le centre de notification pour y accéder. Malgré ces quelques chamboulements dans vos habitudes, les modifications opérées par Apple restent minimes, c’est à l’intérieur de votre Mac que ça se passe.