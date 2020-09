En une soirée, Snapchat permet à plus de 400 000 jeunes de s’inscrire pour aller voter

Le mois dernier nous apprenions que Snapchat allait mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour inciter les jeunes à aller voter. La volonté de Snapchat est non seulement de faire voter, mais pas bêtement. Le réseau social a déployé de nombreux outils dans le but de fournir des informations et ressources nécessaires afin de pouvoir participer à l’élection et de savoir pour qui voter. Snapchat a confiance en la jeune génération et son pouvoir de décision, toutefois, le petit fantôme maintient que la communication n’est pas efficace. Selon Snap, les jeunes veulent voter, mais ne savent tout simplement pas comment s’y prendre.

Parmi les quelques fonctionnalités lancées au cours des dernières semaines, Snapchat s’est associé à TurboVote afin de construire une mini application pour inscrire les électeurs sur les listes électorales. Le succès de cette mini application est sans appel puisque Axios recense plus de 400 000 inscriptions sur les listes électorales via Snapchat depuis seulement lundi. Rien que durant la soirée de lundi soir, 407 024 votants se sont inscrits. Aujourd’hui ce nombre a déjà dû largement évoluer.

S’inscrire c’est bien, mais voter c’est encore mieux.

En 2018, Snapchat avait également déployé des services similaires, et plus de la moitié des inscrits se sont déplacés aux urnes. En cette année d’élection présidentielle, Snapchat va sortir l’artillerie lourde. En effet, inscrire les jeunes c’est bien, mais les pousser à voter c’est encore mieux. Le réseau social prévoit dans les prochains jours de diffuser des messages vidéo de Barack Obama, John Kasich, Snoop Dogg ou encore Arnold Schwarzenegger, pour expliquer l’importance de voter et le poids de cette décision sur le pays entier.

Si Snapchat est un modèle en la matière, d’autres réseaux sociaux jouent le jeu. En juin, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a déclaré que la société espérait inscrire 4 millions de personnes d’ici le jour du scrutin. Ce serait le double de ce que Facebook a réalisé en 2016 et 2018. Malgré cela, Facebook est actuellement dans la tourmente concernant son laxisme et son indifférence à propos de faux comptes qui propagent des discours haineux et non fondés à l’approche des élections de novembre.