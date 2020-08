Snapchat va présenter de nouvelles fonctionnalités pour inciter les jeunes à voter

Les élections présidentielles américaines approchent à grands pas, et les réseaux sociaux savent qu’ils ont un rôle important à jouer en cette période. Ces derniers jours, Instagram a été jusqu’à désactiver une de ses fonctionnalités afin de ne pas favoriser l’un des deux candidats (en l’occurrence Donald Trump).

De son côté, Snapchat s’apprête à déployer quelques nouvelles fonctionnalités pour encourager ses utilisateurs à se rendre aux urnes, mais également dans le but de fournir des informations et ressources nécessaires pour pouvoir participer à l’élection. Selon les cadres de l’application, Snapchat a cette année aidé plus de 450 000 utilisateurs à s’inscrire sur les listes électorales.

Les jeunes veulent voter, mais ne savent pas comment faire.

En se basant sur les résultats de recherches du Centre d’information et de recherche sur l’apprentissage et l’engagement civique (CIRCLE), Snapchat en déduit que les jeunes voteurs potentiels sont intéressés et politiquement actifs, mais ne savent pas où obtenir des informations sur l’inscription au vote.

Cette même étude montre que les principaux points de renseignements à ce sujet restent les universités, et ce n’est pas suffisant. Surtout que de nombreux campus américains ont dû revoir à la baisse le nombre d’élèves en raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des élèves travaillent de chez eux. Par conséquent, les campagnes d’inscriptions dans les universités risquent d’être lourdement affectées.

En juin dernier, Snapchat a présenté une nouveauté intitulée Minis. Cela permet aux développeurs tiers de développer des applications miniatures capables de fonctionner sur l’application principale Snapchat. Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au vote, Snapchat s’est associé à TurboVote afin de construire une mini application pour inscrire les électeurs sur les listes électorales. TurboVote est propulsée par Democracy Works, une organisation non partisane et à but non lucratif composé de développeurs, d’experts en politiques publiques et d’organisateurs civiques.

Par le passé, TurboVote s’était associé à Instagram dans le cadre des élections à mi-mandat de 2018.