Enfin un « vrai » Dark Mode pour Twitter (sur iOS seulement)

Twitter lance son Dark Mode (avec Lights Out)

Il y a quelques semaines, on vous expliquait sur Presse-Citron comment accéder au Dark Mode de Messenger, sur iOS comme sur Android. Rappelons que ce mode sombre, désormais très prisé des utilisateurs, en plus d’être plutôt agréable pour les yeux d’une part, permet également de booster l’autonomie des smartphones équipés d’un écran OLED.

Aujourd’hui, c’est une autre application de messagerie très populaire, Twitter, qui annonce officiellement l’arrivée du mode sombre. C’est via un tweet (forcément) que le groupe a tenu à confirmer la bonne nouvelle, avec un dark mode actuellement en cours de déploiement. A noter que ce dernier n’est pour l’heure disponible que sur la version iOS de l’application.

Ici, point de lune à envoyer comme sur Messenger, puisqu’il suffit de passer par la case réglages pour activer/désactiver le mode sombre, avec une option « Lights Out », parfaite pour les écrans OLED des iPhone les plus récents. En effet, en activant ce mode, l’écran OLED n’allumera pas les pixels noirs, ce qui permet d’économiser de manière plus ou moins considérable la batterie.

De son côté, la version Android de Twitter ne propose pour l’heure qu’un simple Mode Nuit, lequel assombrit l’interface générale pour un meilleur confort des yeux, mais sans le côté « Lights Out » proposé sur iOS. Reste à savoir maintenant quand sera disponible ce « Dark Twitter » sur les smartphones évoluant sous l’écosystème de Google.