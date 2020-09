Enola Holmes sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de (légers) spoilers sur le film Enola Holmes, disponible depuis le 23 septembre sur Netflix. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous invite à aller regarder la bande-annonce pour commencer !

On pensait presque avoir fait le tour de l’univers de Sherlock Holmes. Après deux films de Guy Ritchie (avec Robert Downey Jr.) mais aussi deux séries, Sherlock (avec Benedict Cumberbatch) puis Elementary (avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu) en l’espace de seulement 10 ans, le sujet a été vastement couvert. Et encore, on ne parle par des autres projets moins connus. Mais, cela ne suffit visiblement pas. Legendary Pictures et Warner Bros se sont lancés dans une autre adaptation, celle de la série littéraire Les Enquêtes d’Enola Holmes, de Nancy Springer, qui parle de la petite sœur du célèbre détective. Que vaut le résultat de ce film diffusé par Netflix depuis le 23 septembre ?

Enola Holmes, un film ambitieux mais écrasé par l’histoire

Dans le rôle principal de ce film, on trouve donc Millie Bobby Brown, révélée par son rôle d’Eleven dans la série Stranger Things. A ses côtés, Henry Cavill qui joue Sherlock Holmes ou encore Helena Bonham Carter qui joue sa mère. L’histoire commence au 16e anniversaire de la jeune femme, lorsque sa mère disparaît. Enola Holmes se retrouve alors dans une société victorienne (et une famille) qui veut faire d’elle une jeune femme respectable prête à marier. Mais, vous l’aurez compris au vu de son patronyme, Enola Holmes ne veut pas s’arrêter là. Visiblement aussi astucieuse que son frère détective, elle va se lancer dans une enquête, tout en tâchant de s’affirmer, dans un film à l’ambition clairement féministe.

C’est pourtant bien là que le bât blesse. Si Enola Holmes est censé être un film mettant en valeur les femmes, la jeune Millie Bobby Brown semble constamment écrasée, tant par Henry Cavill que ses prédécesseurs. Desservie par une mise en scène parfois hasardeuse et de longues tirades plutôt ennuyeuses, elle peine à tenir la comparaison à l’écran. En ce sens, le film paie aussi l’utilisation démesurée de l’univers d’Arthur Conan Doyle au cours des dernières années. Et autant dire que ce n’est pas la volonté d4nola Holmes de parler constamment au spectateur qui arrange vraiment les choses tant la technique lasse rapidement.

Le film est toutefois sauvé par quelques scènes d’action de très bonne facture et surtout des scènes ou Enola Holmes et Sherlock Holmes montrent une très bonne alchimie. Loin d’être le film de l’année, Enola Holmes offre tout de même aux spectateurs un divertissement de bonne facture.