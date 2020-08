Enola Holmes, la sœur de Sherlock se dévoile en bande-annonce pour Netflix

Le personnage de Sherlock Holmes continue de fasciner et d’attirer le grand public. Ces dernières années, le détective d’Arthur Conan Doyle a notamment eu le droit à deux films avec Robert Downey Jr, baptisés Sherlock Holmes (2009) et Sherlock Holmes : Jeu d’Ombres (2011). Puis, la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch ou encore Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu. Une liste non exhaustive de projets, qui n’est visiblement pas encore terminée. C’est désormais un autre film Netflix qui se prépare, mais autour du personnage de Enola Holmes. On vous dit tout.

Enola Holmes, le mythe se poursuit

Aux origines de ce projet, on trouve une série de romans policiers pour la jeunesse, écrits par Nancy Springer. Elle est censée être la sœur cadette de Mycroft et Sherlock Holmes. A ne pas confondre avec Eurus Holmes, imaginée dans le cadre de la série de la BBC.

L’histoire d’Enola Holmes nous plonge dans les années 1880 lorsqu’elle participe à différentes enquêtes après la disparition de sa mère. Privée de l’aide de ses frères, elle se retrouve vite dans des quartiers mal famés de Londres. C’est cette histoire, celle du premier roman, qui fait à priori l’objet d’une adaptation par Netflix.

Dans le rôle principal, on trouve Millie Bobby Brown, l’actrice principale de la saga Stranger Things. A ses côtés, l’acteur Henry Cavill (Superman, The Witcher). Un casting de luxe donc pour ce programme. Le reste du casting est notamment composé par Helena Bonham Carter (Fight Club), Sam Claflin (Hunger Games) et Fiona Shaw (Harry Potter). Le film devrait être mis en ligne sur la plateforme de streaming le 23 septembre prochain. D’ici là, il ne reste plus qu’à percer les mystères de la bande-annonce…

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/pc2lj1LxjR — NX (@NXOnNetflix) August 17, 2020