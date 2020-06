Epic Games et Match Group rejoignent les rangs des entreprises contre la « taxe Apple »

Depuis qu’Apple a décidé de miser plus sur les services comme Apple Music, Apple TV+ ou Apple Arcade afin de diversifier ses sources de revenus, la façon dont la firme de Cupertino gère l’App Store est encore plus scrutée. En effet, des développeurs craignent que la firme utilise sa boutique (qui est le seul moyen d’installer des apps sur l’iPhone) pour favoriser ses services au détriment des concurrents développés par des tiers.

Comme vous le savez peut-être déjà, Spotify a par exemple déjà déposé une plainte auprès de la Commission Européenne contre Apple, pointant du doigt la « taxe Apple ». Et récemment, la Commission a annoncé une enquête sur l’App Store et Apple Pay, après une plainte antitrust déposée au mois de mars par Kobo, la filiale spécialisée dans les livres numériques de Rakuten.

Et suite à cette actualité, deux acteurs importants d’internet, Epic Games et Match Group, ont réagi. Pour rappel, Epic Games et la société qui propose le jeu vidéo Fortnite. Quant à Match Group, il est spécialisé dans les sites et applications de rencontre. C’est, par exemple, le propriétaire de Tinder.

« Apple est un partenaire, mais aussi une plate-forme dominante dont les actions obligent la grande majorité des consommateurs à payer plus pour des applications tierces que Apple définit arbitrairement comme des « services numériques » », a déclaré un porte-parole de Match Group, cité par le site The Verge.

Sur Twitter, Tim Sweeney, le CEO d’Epic Games, a réagi à l’annonce des enquêtes de la Commission Européenne. Alors qu’Apple évoque des traitements équitables, Sweeney explique qu’Apple devrait permettre aux développeurs de traiter les paiements des utilisateurs directement (donc, sans passer par les services d’Apple et sans payer la « taxe » de 30 % qui est prélevée par la firme de Cupertino), ou alors Apple devrait permettre aux utilisateurs d’iOS d’installer des applications sans passer par l’App Store comme c’est le cas sur Android. Le patron d’Epic pointe aussi du doigt le fait qu’Apple a mis en place des traitements spéciaux pour certaines catégories d’applications.

Here Apple speaks of a level playing field. To me, this means: All iOS developers are free to process payments directly, all users are free to install software from any source. In this endeavor, Epic won’t seek nor accept a special deal just for ourselves.https://t.co/A4sT1eMKMm

