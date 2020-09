Epic Games revient sur ses propos tenus à l’encontre d’Apple

Ça devient un rendez-vous quotidien. Faisons le point sur l’affaire opposant Apple à Epic Games. Hier, nous évoquions le fait qu’Apple ait décidé d’enlever la fonctionnalité « Se connecter avec Apple » de l’application Fortnite. Jusqu’à présent, cette décision devait être mise en vigueur dès le 11 septembre prochain. Toutefois, ce matin, un nouveau rebondissement vient chambouler cette annonce. Sur Twitter, le compte Fortnite Status vient de partager une information selon laquelle Apple aurait fait marche arrière en revenant sur sa décision.

Le premier tweet :

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7 — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020

Selon Fortnite, Apple étend la durée de vie de cette fonctionnalité, de sorte que les joueurs puissent continuer à se connecter à l’application avec leur identifiant Apple. La première annonce d’Apple ne serait pas véritablement fausse, elle aurait simplement était mal interprétée. En effet, Apple explique que c’est le support de cette fonctionnalité qui serait supprimé le 11 septembre, et non l’option en elle-même.

La mise à jour :

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/T0Rq0tfrR7 — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 10, 2020

Malgré ce changement de situation, Epic Games continue de conseiller vivement à ses utilisateurs de s’adapter en changeant leurs identifiants de connexion afin de prévenir l’éventualité que cette fonctionnalité disparaisse pour de bon. Lorsque l’information d’hier est parue, Apple a immédiatement contacté The Verge pour démentir. Voici ce que nos confrères ont rédigé lors de la réaction de la firme de Cupertino : « Apple a déclaré à The Verge qu’il ne faisait rien pour empêcher les comptes « Sign In with Apple » de travailler avec Epic Games … Apple n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires sur le développement d’aujourd’hui. » Affaire à suivre…