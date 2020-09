Apple continue de mettre des bâtons dans les roues d’Epic Games

L’actualité est dense autour d’Apple en ce moment. À quelques jours d’un keynote qui s’annonce riche en annonces, le dossier Epic Games continue de s’étoffer de jour en jour.

Une chose est sûre, nous ne sommes pas près de pouvoir jouer de nouveau à Fortnite sur iPhone. Hier, nous apprenions que la firme de Cupertino a pris la décision de contre-attaquer en demandant des dommages et intérêts à Epic Games, après avoir banni Fortnite de l’App Store et supprimé le compte développeur de la société. Apple ne compte pas en rester là. À partir du 11 septembre prochain, la firme à la pomme n’autorisera plus les utilisateurs de Fortnite de « Se connecter avec Apple ». Si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons vivement de changer l’adresse mail et le mot de passe de votre compte Epic Games.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Une histoire sans fin…

Il s’agit de la dernière manoeuvre en date dans ce feuilleton incessant qui oppose ces deux géants. De son côté, Epic Games reste assez discret et ne réagit pas à toutes les attaques d’Apple. L’éditeur de jeux vidéo doit prendre la parole officiellement le 18 septembre prochain, avant l’audience du 28 septembre. Epic Games peut compter sur de nombreux soutiens comme Spotify ou Microsoft. La firme suédoise a d’ailleurs soutenu publiquement la lutte dans laquelle s’est engagé Epic Games : « Nous applaudissons la décision d’Epic Games de prendre position contre Apple et de faire la lumière sur l’abus de position dominante d’Apple. Les pratiques déloyales d’Apple ont désavantagé ses concurrents et ont privé les consommateurs pendant bien trop longtemps ».

En attendant, le peu de joueurs restant sur iOS ne bénéficie plus des dernières mises à jour, et ne peut donc pas profiter de la dernière saison Fortnite. Le célèbre jeu ne pouvant plus être installé sur un support Apple, des iPhone avec Fortnite installé se vendent à prix d’or sur eBay et autres plateformes.