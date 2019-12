L’Escobar Fold 1, un smartphone pliable dévoilé par le frère du trafiquant Pablo Escobar

Vous avez bien lu, l’un des premiers smartphones pliables du marché mondial a été imaginé par Roberto Escobar, frère du célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo. Rappelons que c’est Royole qui a lancé le premier téléphone à écran pliable au monde. Le FlexPai est plus anecdotique qu’autre chose et a été très critiqué par le média, mais il a le (petit) mérite d’avoir été dévoilé avant le Galaxy Fold de Samsung. Sorti en France en septembre dernier, le smartphone comptabiliserait déjà un demi-million de ventes.

Dans ce contexte, la Escobar Inc lève le voile sur l’Escobar Fold 1, un smartphone équipé d’un écran pliable que le fondateur décrit comme incassable. Contrairement au Galaxy Fold, le téléphone colombien serait donc très difficile à casser : « Mon téléphone ne peut pas se casser, parce que je n’ai pas eu à faire un écran de verre comme Samsung. Notre écran est fait d’un type spécial de plastique, et nous avons toujours la meilleure résolution. Notre plastique spécial est très difficile à casser ».

La fiche technique de l’Escobar Fold 1 n’est pas sans rappeler celle du FlexPai de Royole, au point que les deux mobiles partagent la même fiche technique et le même écran se pliant vers l’extérieur. Au programme, un SoC SnapDragon 8150 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour un écran de 7,8 pouces. La grande différence réside dans le prix, puisque le téléphone colombien est commercialisé 349 dollars, contre 1 000 dollars pour le smartphone chinois, un prix qui a été très critiqué lors de sa présentation en fin d’année 2018.

Roberto Escobar a pour ambition de battre Apple

Lors de la présentation de l’Escobar Fold 1, Roberto Escobar a déclaré que ce téléphone avait clairement pour objectif de concurrencer les iPhone de la marque à la pomme. L’homme d’affaires a indiqué : « J’ai dit à beaucoup de gens que je pouvais battre Apple et je le ferai. Je ne passe pas par les opérateurs et la distribution pour vendre aux clients un téléphone qui se plie pour seulement 349 dollars, des téléphones qui coûtent des milliers de dollars en magasin, vendus par Samsung et d’autres. Mon objectif est de battre Apple et je vais le faire moi-même, comme je l’ai toujours fait ». L’homme prévoit également de lancer un recours collectif contre Apple dès l’an prochain, jugeant qu’« ils trompent les gens et vendent des téléphones sans valeur aux consommateurs, trop chers ».

L’Escobar Fold 1 est commercialisé au tarif de 349 dollars pour la version en 128 Go, contre 499 dollars pour la version en 512 Go. Vendu sur le site web de la société Escobar Inc, le téléphone existe en version limitée à 100 000 smartphones.