C’est officiel ! Le Galaxy Fold sera disponible en France le 18 septembre

Après un premier lancement raté, le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung, sera enfin commercialisé en France dans quelques jours. L’information est révélée aujourd’hui dans un communiqué de presse. Plus précisément, le Fold sera disponible à partir du 18 septembre et jusqu’à la fin de l’année.

Pour ce lancement, Samsung collabore avec Boulanger, Bouygues Telecom, Darty, Fnac, Orange et SFR. De ce fait, il sera possible de découvrir le smartphone pliable dans les magasins les plus « premium » de ces partenaires, en plus des magasins Samsung.

Si vous achetez le Galaxy Fold, vous aurez également droit à une paire de Galaxy Buds, à un étui de protection, ainsi qu’à une garantie Samsung Care +.

Galaxy Fold : le smartphone pliable révisé par Samsung ?

Les smartphones à écrans pliables représentent un tout nouveau type de produit pour le grand public. Et celui de Samsung devait normalement être lancé au mois de juin. Mais un problème sur l’écran pliable, découvert par les journalistes, a obligé Samsung à repousser ce lancement.

Plus tard, le patron de la mobilité chez Samsung a admis que l’entreprise a voulu lancer un smartphone qui n’était pas prêt.

Avant de relancer le Galaxy Fold, la marque coréenne a donc revu la conception de son smartphone pliable, et mené de nouveaux tests.

Et suite à cette mini-débâcle chez Samsung, Huawei a également décidé de repousser le lancement de son smartphone pliable : le Mate X.

En tout cas, le lancement de ce smartphone sera suivi de près. En effet, d’autres marques envisagent elles aussi de se lancer dans les smartphones à écrans pliables. Par exemple, Xiaomi a déjà développé un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois. Quant à Apple, celui-ci songerait à développer un iPad utilisant les écrans pliables.

Mais pour le moment, les smartphones à écrans pliables coûtent encore trop cher. Néanmoins, plus les constructeurs produiront d’écrans pliables, plus les coûts de ces écrans pourront baisser.