Et si 2020 était enfin l’année de DC Comics ?

La prédiction ou plutôt l’espoir revient comme une ritournelle chaque année. Face aux promesses de DC Comcics, on se prend à espérer que ce sera finalement l’année ou jamais. Le moment durant lequel la guerre entre Marvel et DC Comics se jouera à armes égales. Mais, cette année plus que jamais peut-être, porté notamment par le succès du Joker, on a envie d’y croire. Le point sur l’affrontement des prochains mois.

DC Comics, films et séries

Après Avengers : Endgame, on aurait presque envie de prédire une année sans pour Marvel. Les sorties annoncées ne sont pas forcément les plus sexy. Si Black Widow a du potentiel, les Eternals paraît un pari plus risqué. Du côté des séries, on aura le final de Agents of S.H.I.E.L.D, Falcon et The Winter Soldier et Wandavision. C’est bien et cela fait envie certes. Mais on peine à savoir où se trouvera le facteur « Waouh » chez Marvel en 2020.

DC Comics, continue de son côté à miser sur la quantité. Cela passe d’abord par les séries, avec une quantité importante du côté de l’Arrowverse. Au-delà de la fin du crossover Infinite Earths, on trouvera Flash, Batwoman, la fin de Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl… Bref, il y a de la quantité au programme. Du côté des films là aussi, on peut assumer une certaine envie à l’idée de découvrir Birds of Prey et surtout, Wonder Woman 1984, qui a le potentiel pour être le film de super-héros de 2020.

Pour autant, il ne faut pas s’y tromper. Si DC Comics prend l’avantage en 2020, ce sera tout de même fortement lié aux faiblesses de Marvel .Pour s’installer dans la durée, il va falloir envisager une sérieuse montée en puissance. Bonne nouvelle, c’est ce qui semble être au programme.