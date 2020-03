Et si Jungle Cruise était finalement LA franchise de Dwayne Johnson ?

Dans le monde impitoyable d’Hollywood, Dwayne Johnson est une étoile qui est apparue et s’est installée très vite au sommet ou en tout cas très proche. Mais, l’acteur, ancienne star de catch, n’a pas encore eu ce petit plus, et il n’incarne pas à lui seul une franchise. Pour l’instant, il s’est contenté de rejoindre des franchises existantes : Jumanji, Fast and Furious ou encore G.I. Joe. Il en va de même avec son rôle de Black Adam chez DC Comics. S’il pourrait donner un éclat nouveau au personnage, ce n’est pas un rôle central pour autant. En pensant à ces différents univers, ce n’est pas son nom qui vient en premier à l’esprit. Son dernier projet, Jungle Cruise pourrait bien changer les choses.

Dwayne Johnson, la chance du soliste ?

Dans ce film adapté d’une attraction de Disney, l’histoire se déroule en 1920. L’acteur qui partage l’affiche avec Emily Blunt est le capitaine d’un bateau qui part en mission dans la jungle, à la recherche d’un mystérieux pouvoir, avec un scientifique. La bande-annonce officielle dévoilée il y a quelques jours, nous promet une aventure surtout pensée pour les enfants, mais aussi plutôt engageante.

En cas de succès d’audience Disney espère bien faire du film le prochain Pirates des Caraïbes. Sauf que Dwyane Johnson doit être ici le nouveau Johnny Depp, portant la franchise sur ses épaules. L’univers d’un capitaine de bateau ouvre des possibilités vers plusieurs épisodes à venir, un filon qui peut donc être creusé. Pour lui, c’est sans doute la première vraie chance depuis un moment de se construire un univers propre. Jusque-là, il a été cantonné aux gros films d’actions ou bien aux seconds rôles dans des franchises de poids. Une carrière déjà auréolée d’un très grand succès qui pourrait bien passer à l’étape suivante…