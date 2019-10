Le reboot de Pirate des Caraïbes recrute un grand nom

Au milieu d’un océan de reboots, de suites, de prequels, un navire solitaire avance vers l’horizon. De façon plus discrète que Matrix ou Maman, j’ai raté l’avion, Pirate des Caraïbes prépare son reboot depuis déjà un certain temps. Deux ans après la sortie du dernier opus, la suite semble enfin être prête à repartir sur de bonnes bases.

Pirate des Caraïbes mise sur une valeur sûre

Petit rappel de la temporalité. En 2018, les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick sont déjà engagés pour écrire le reboot. Mais en début d’année 2019, ils ont quitté le projet. Résultat, depuis, les choses semblaient très calmes, on n’avait pas l’impression que le dossier avançait du côté de chez Disney.

Bonne nouvelle, les choses ont donc changé ces derniers jours. En effet, on apprend à la lecture du Hollywood Reporter que deux nouveaux scénaristes ont été mis aux manettes du projet : Ted Elliot et Craig Mazin. Il s’agit de noms connus des amateurs de cinéma. En effet, le premier avait déjà travaillé aux quatre premiers épisodes de Pirates des Caraïbes. Le second ? Il vient sans doute de signer l’une des meilleurs séries de 2019. Il a reçu l’Emmy Award du meilleur scénario pour la série Chernobyl au mois de septembre. Bref, l’ambition du côté de Disney semble être de vouloir allier la connaissance de la franchise et le talent brut.

Reste que l’on ignore désormais la direction que va prendre cette franchise en perte de vitesse. Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar a été l’épisode le moins rentable, et honnêtement sans doute aussi le plus mauvais. Johnny Depp ne peut pas tout faire et surtout il en fait de moins en moins. Reste à voir si Disney lui donnera une dernière chance, ou bien si l’ambition sera de repartir complètement de zéro. L’avenir du capitaine Jack Sparrow semble bien incertain.