Et si les mèmes nous aidaient à tenir le coup durant le confinement ?

Il est bien difficile d’imaginer à quoi ressembleraient les réseaux sociaux sans les mèmes, ces contenus généralement très drôles, qui se propagent à la vitesse de l’éclair sur Internet. Les utilisateurs peuvent se laisser aller à décrire des éléments marrants de leurs vies quotidiennes. Justement, les journées de millions de personnes se déroulent actuellement à domicile en raison du confinement, avec des moments de solitude qui peuvent être difficiles à gérer.

Il suffit de faire un petit tour sur Twitter, Facebook, Instagram ou Reddit pour s’en convaincre, ces plateformes sont remplies de mèmes consacrées à la crise du coronavirus. Des chercheurs de l’Université d’Amsterdam et de Louvain ont décidé de compiler ces détournements pour pouvoir analyser plus en profondeur ce moment qui devrait probablement resté dans l’Histoire.

Humour léger ou satire politique ?

Ils ont donc lancé un appel aux internautes pour qu’ils transmettent leurs meilleures pépites. Un portail a même été ouvert et il est traduit en anglais, néerlandais, chinois, coréen, polonais et russe afin de permettre aux utilisateurs du monde entier de s’y retrouver. En quelques minutes seulement, vous pourrez donc télécharger votre mème et aider la recherche en science sociale.

Contacté par The Next Web, Mark Boukes, l’un des chercheurs à l’initiative de cette étude, est revenu sur ses objectifs : « Maintenant, nous pouvons voir comment les gens ont tendance à communiquer sur les problèmes publics. En particulier, le rôle de l’humour dans les moments stressants et c’est fascinant: comment les gens peuvent-ils rendre un problème très lourd, un peu moins pesant pour y faire face. Nous espérons faire quelque chose d’intéressant et de pertinent durant cette période difficile. »

Reste à voir quel sera le contenu en lui même. Les scientifiques se demandent s’il s’agira d’un humour léger pour détendre l’atmosphère, ou s’il aura une teneur un plus politique et critique envers les gouvernants. Il ne tient donc qu’à vous de les aider à le découvrir en envoyant vos mèmes ici.