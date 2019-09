Et si Tom Cruise avait été Iron-Man ?

Quand on pense à Tom Cruise, de nombreux films viennent à l’esprit. On peut notamment penser à son rôle dans Top Gun ou dans la saga Mission Impossible. Mais que se serait-il passé s’il était apparu dans ce que l’on peut honnêtement qualifier de plus grande saga cinématographique des 10 dernières années ? On fait bien sûr référence au Marvel Cinematic Universe. Comme plusieurs autres acteurs majeurs récents, il n’a pas encore eu le droit de devenir un super-héros. Mais que se serait-il passé s’il avait été sélectionné aux origines ? Pour jouer, rien de moins que le rôle d’Iron-Man ?

Tom Cruise, mieux que l’orignal ?

Il faut se souvenir qu’à l’époque, pour Marvel, faire appel à Robert Downey Jr. a tout du pari. L’acteur n’est pas la star que l’on peut honnêtement dire qu’il est, pas forcément considéré comme fiable, entre drogues et prison. Au moment de choisir le premier acteur qui lancera le MCU, plusieurs stars sont testées dont Nicolas Cage, Hugh Jackman et… Tom Cruise.

Bien sûr aujourd’hui, après 11 ans au cinéma, on peine à imaginer ce que pourrait être Iron-Man avec un autre acteur. Si on décrie beaucoup le « deep fake » pour son potentiel en tant que technologie nuisible, la chaîne YouTube Collider nous rend un beau service en mettant Tom Cruise en scène dans 3 minutes d’Iron-Man.

Technologiquement, il faut le reconnaître, le résultat est bluffant. Cela pourrait aussi relancer complètement les polémiques sur le deep fake et ses dégâts potentiels sur notre société. En ce qui concerne le résultat scénique en revanche, chacun pourra se faire son avis.

Pour Tom Cruise, tout n’est peut-être pas perdu. Après tout, Marvel est en train de faire débarquer les stars dans le MCU, d’Angelina Jolie à Keanu Reeves. Alors après tout, pourquoi pas lui ?