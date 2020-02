Et si vous misiez sur les performances de Cristiano Ronaldo via la blockchain

Parier sur les performances des joueurs sur la blockchain. C’est le pari de la startup française Sorare qui s’est lancée en 2018. Le jeu de fantasy football vient de signer un accord avec la Juventus Turin, un des grands noms du ballon rond. Des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala ou encore Blaise Matuidi se retrouvent donc disponibles.

Comme le soulignent nos confrères de Capital, Sorare rappelle un peu le concept de Mon Petit Gazon, où les parieurs se constituent une équipe et engrangent des points en fonction des performances réelles de leurs joueurs. Il faut en revanche ici dépenser de l’argent bien réel, en utilisant la cryptomonnaie Ether, pour acquérir la perle rare.

Des clubs français intégrés au jeu

La sécurisation des échanges et la rareté des cartes est aussi garantie par l’utilisation de la blockchain via le protocole Ethereum. Sur Sorare, chaque joueur dispose d’une carte unique. On peut donc aisément imaginer que les prix de celle de Cristiano Ronaldo atteigne vite un niveau important.

Sur son site, l’entreprise annonce qu’elle dispose de 38 clubs sous licence et que de nouvelles équipes rejoignent le jeu chaque semaine. En décembre dernier, l’Olympique Lyonnais, le LOSC et le FC Nantes avaient notamment franchis le pas côté Français.

Il faudra suivre l’expérience tentée par Sorare sur la durée mais ses concepteurs croient beaucoup en leur initiative. Interrogé par BFM TV, Nicolas Julia, un des co-fondateurs expliquait en fin d’année dernière : « La blockchain est en train de transformer l’industrie du jeu vidéo en rendant aux joueurs la propriété sur leurs objets numériques. »

D’autres tentatives liant jeux vidéo et blockchain essaiment un peu partout. Nous vous parlions il y a peu de cette tentative de la start-up sud-coréenne Planetarium. Elle a lancé Nine Chronicles, un RPG gratuit et totalement décentralisé. Les concepteurs comptent notamment financer leur projet en mettant en vente certains objets exclusifs que l’on pourra échanger ou revendre.